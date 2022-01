L’Everton esonera Benitez e punta Mourinho: tre offerte già presentate, no del portoghese

AS ROMA NEWS – L’Everton all’assalto di Josè Mourinho. Il club inglese, dopo aver esonerato Rafa Benitez per i risultati non all’altezza, ora vuole a tutti i costi lo Special One.

Ne sono certi dall’Inghilterra, tanto da parlare di addirittura tre offerte già presentate dal club inglese all’allenatore giallorosso nel corso della scorsa settimana. Josè Mourinho però le ha già rispedite tutte al mittente.

Lo Special One è fermo nelle sue intenzioni: ha dato la sua parola ai Friedkin, resterà alla Roma per i prossimi tre anni e porterà a termine il suo progetto. Le avances dell’Everton dunque non hanno sortito alcun effetto.

Fonte: The Telegraph