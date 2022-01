Pellegrini, nessuna lesione ma la vecchia cicatrice fa male: tornerà dopo la sosta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente di grave per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha svolto oggi gli esami per capire l’entità del problema avvertito nel riscaldamento di Roma-Cagliari.

I controlli non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare, ma il calciatore verrà tenuto a riposo da Mourinho e salterà sia Roma-Lecce di Coppa Italia che Empoli-Roma di campionato.

Pellegrini ha infatti accusato una infiammazione alla cicatrice provocata da un vecchio infortunio, e per questo sarà preservato onde evitare pericolose ricadute.

Il centrocampista dunque dovrebbe tornare a disposizione del tecnico solo dopo la sosta per le nazionali, e quindi per Roma-Genoa in programma il 6 febbraio.