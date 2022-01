CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 17 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:10 – Roma interessata a Djed Spence (21), terzino destro di proprietà del Middlesbrough ed in prestito al Nottingham Forest. L’esterno basso ha attirato l’interesse anche di Arsenal e Inter ed è valutato intorno ai 10 milioni di sterline. (dailyamil.co.uk)

Ore 15:00 – Dopo Ciervo, un altro giovane della Roma potrebbe finire in prestito alla Sampdoria: si tratta di Nicola Zalewski (19), esterno sinistro offensivo ex Primavera. (Tuttosport)

Ore 13:00 – Everton all’assalto di Mourinho: già tre offerte presentate allo Special One dopo l’esonero di Benitez, ma l’allenatore giallorosso dice no. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:00 – Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino il centrocampista Dariusz Stalmach (16), centrocampista classe 2005 del Górnik Zabrze. Su di lui c’è l’interesse anche del Milan, della Fiorentina e del RedBull Salisburgo. (Interia Sport)

Ore 10:30 – Il Milan sta ragionando sulla possibilità di acquistare Florenzi (30) per il quale c’è un diritto di riscatto fissato a tre milioni. Il club rossonero è orientato a dare un milione per il riscatto più un altro legato alla qualificazione Champions. Alla Roma potrebbe anche stare bene. (Il Romanista)

Ore 10:10 – Manca ancora l’accordo tra Roma e Valencia per il trasferimento in Liga di Diawara (24): gli spagnoli lo vogliono in prestito secco, mentre la Roma ha chiesto che venga inserita una clausola di riscatto a una decina di milioni che si trasforma in obbligo a determinate condizioni. (Il Romanista)

Ore 9:30 – Boubacar Kamara (22) parla al termine di Marsiglia-Lille: “Il mio contratto scade a giugno e se resterò farò di tutto affinché la squadra raggiunga l’obiettivo, la Champions. A parte questo, con il mercato aperto tutto è possibile…”

Ore 8:50 – Se la Roma riuscirà a piazzare Diawara (24), richiesto dal Valencia, Tiago Pinto proverà un ultimo acquisto: Ndombele (25) in prestito o Kamara (22) a titolo definitivo i due giocatori in corsa. (Leggo)

Seguono aggiornamenti…