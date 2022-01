Diawara blocca il mercato Roma: il Valencia lo aspetta, ma ci sono altre due offerte

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Amadou Diawara blocca il mercato in entrata della Roma, che con la partenza del guineano potrebbe operare un ultimo acquisto prima della chiusura del calciomercato invernale.

Lo racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), che rivela come il calciatore stia tentennando davanti alla corte del Valencia. La sua volontà al momento non sembra essere quella di lasciare la Capitale.

Ma la novità è che non ci sarebbero solo gli spagnoli a corteggiare Diawara, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la Guinea: il centrocampista giallorosso avrebbe altre due offerte non meglio specificate dal quotidiano romano.

Sono giorni di riflessione per Diawara: se il calciatore si convincesse a lasciare Trigoria per cominciare una nuova avventura all’estero, Pinto avrebbe le mani libere per poter tentare un altro colpo in entrata.

Fonte: Il Messaggero