Reynolds-Anderlecht, salta il trasferimento in prestito: il motivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Proprio quando sembrava tutto fatto per il trasferimento di Bryan Reynolds dalla Roma all’Anderletcht in prestito secco, l’affare ha subito un brusco stop.

I motivi vengono raccontati dall’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti): il terzino non avrebbe ricevuto le garanzie necessarie sul minutaggio che avrebbe avuto con la maglia del club belga.

Da qui lo stop al trasferimento. Reynolds infatti teme di avere poco spazio anche nell’Anderlecht, rendendo inutile il trasferimento di questi sei mesi dalla Roma, e chiede certezze sul suo ruolo in squadra.

Per questo l’entourage dell’americano sta cercando destinazioni alternative dove il terzino avrebbe più spazio, e nelle ultime ore si è fatto sotto il Kortrijk, altro club che milita nella prima serie del campionato belga.

Fonte: Il Tempo