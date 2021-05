Lewandowski: “Mourinho alla Roma mi ha stupito, però i giallorossi hanno una bella squadra e una città dalla storia infinita”

AS ROMA NOTIZIE – Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, è stato intervistato da Tuttosport ed ha parlato anche dell’arrivo di Mourinho alla Roma.

Questo il pensiero del centravanti polacco, che si è detto meravigliato della scelta dello Special One di allenare i giallorossi:

“Se mi ha stupito? Un po’ sì, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però la Roma è una bella squadra e poi parliamo di una città famosa nel mondo per la sua storia infinita“.

Fonte: Tuttosport