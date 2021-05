Roma, 70 milioni per il mercato: Musso, Aké, Sanches e Belotti. Con Florenzi verso il ritorno

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il primo mercato targato Mourinho sarà di spessore, con tre o quattro rinforzi mirati, ma senza spese roboanti. Per quelle bisognerà attendere i prossimi due anni, quando i Friedkin hanno promesso investimenti più sostanziosi.

E’ questo quello che trapela oggi dai principali quotidiani in edicola, secondo i quali sono quattro le principali richieste fatte dallo Special One a Tiago Pinto per il calciomercato estivo: un portiere, difensore, un centrocampista, e un bomber da 20 gol a stagione. Il budget a disposizione per i cartellini è di circa 70 milioni di euro.

I nomi sono presto fatti: per la porta il favorito è Juan Musso dell’Udinese, mentre per la difesa Pinto vuole prendere un centrale poliedrico, capace anche di spostarsi sulla fascia. In questa ricerca piace molto Nathan Aké del Manchester City, che può partire in prestito. Occhio anche a Dier del Tottenhma e Zouma del Chelsea.

Per la mediana il profilo più caldo è quello di Renato Sanches del Lille, centrocampista 23enne portoghese esploso nel Bayern Monaco e che sta ritrovando sé stesso in Francia. Piace tanto anche Sabitzer del Lipsia.

Per l’attacco invece il nome più gettonato è quello di Andrea Belotti, in uscita dal Torino: è un profilo che piace a Mou e che sembra destinato a lasciare i granata a fine stagione. Il Gallo ha il contratto in scadenza nel 2022, e può essere preso a una cifra ragionevole. La Roma sta fiutando l’affare. Le altre piste portano a Kalajdzic, Isak e l’ex milanista Andre Silva.

Intanto un altro rinforzo potrebbe arrivare di ritorno dal PSG: le ultimissime che arrivano dalla Francia vedono Alessandro Florenzi vicino al rientro a Trigoria. Il club parigino avrebbe dei dubbi sul calciatore, e preferirebbe investire i soldi su Aurier. Qualora Florenzi dovesse rientrare alla Roma, sarà Mourinho, insieme al ragazzo, a decidere se sarà solo di passaggio oppure no.

Fonti: Leggo / Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica