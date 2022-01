L’importanza del mercato di Tiago Pinto. E con un ultimo sforzo…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’importanza del lavoro fatto da Tiago Pinto in questo mercato di gennaio si sta mostrando in tutta la sua forza. Alla faccia di chi ancora crede che quella invernale sia una sessione nella quale sia impossibile cambiare volto a una squadra.

Gli acquisti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira sembrano aver dato una grande mano alla Roma, sia sotto il profilo della qualità che della profondità della rosa. Mou adesso può scegliere, e avere il lusso di mandare in panchina calciatori giudicati indispensabili fino a qualche settimana fa come Veretout, Karsdorp e Vina.

Importantissimo poi che il loro arrivo in squadra sia avvenuto a inizio mercato: il portoghese, ancora più dell’inglese, è stato già decisivo nelle due vittorie in campionato contro Cagliari e Empoli. La differenza c’è, e si sente.

Ora Tiago Pinto, con un ultimo sforzo, potrebbe regalare a Mou l’acquisto che potrebbe dare un’aggiustata definitiva alla squadra: quel regista capace di guidare la Roma che manca così tanto in questa rosa. Cristante infatti è l’unico calciatore di cui si fida Mou per un ruolo che nemmeno gli si addice così tanto.

Con un ultimo grande acquisto in quella zona del campo, la Roma potrebbe davvero assumere un volto diverso già da questo mercato di riparazione. Serve un ultimo sforzo. Non sarà facile. Ma c’è ancora una settimana di tempo per provarci.

Giallorossi.net – G. Pinoli

