Grillitsch o Xhaka: la Roma cerca il suo regista. Per Diawara è il momento di scegliere

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Ultima settimana di contrattazioni, poi il mercato invernale chiuderà i battenti per riaprirli il prossimo luglio.

La Roma è a caccia dell’ultimo rinforzo, e tutto è legato alla scelta che dovrà prendere nelle prossime ore Amadou Diawara. Oggi il guineano, impegnato in Coppa d’Africa, si scontrerà con l’altro giallorosso Darboe in Guinea-Gambia. Per uno dei due centrocampisti della Roma la competizione finirà a breve.

Su Diawara ci sono Valencia, Torino, Sampdoria e Cagliari. Il giocatore deve decidere se restare a Roma o provare a cambiare aria per trovare più spazio. L’eliminazione dalla Coppa d’Africa potrebbe accelerare il processo di scelta.

Pinto intanto è al lavoro per portare un regista a Trigoria nel caso in cui Amadou dovesse decidere di lasciare la Capitale per iniziare una nuova avventura altrove: la pista Kamara sembra perdere ormai consistenza, mentre riprendono quota i nomi di Grillitsch e Xhaka.

Fonti: Leggo / Il Tempo / Corriere dello Sport

