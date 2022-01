“ON AIR!” – ROSSI: “Roma bipolare, ma ci sono motivi per essere felici”, CORSI: “Abraham ha il profilo del grande attaccante”, AGRESTI: “Questa è la dimostrazione che i giocatori forti ci sono”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma è una squadra bipolare, ormai non ci sono dubbi. La Roma non è ancora una grande squadra. Nel primo tempo la migliore squadra della stagione, nel secondo invece una delle peggiori, forse la peggiore dopo Bodo. Si era capito subito che la squadra nella ripresa aveva tirato i remi in barca. Levate Andreazzoli, lì c’è proprio la malafede: se dici che la partita doveva finire 4 a 4, devi considerare che la Roma era rientrata in campo scarica dopo aver fatto 4 gol quando la partita era ancora in bilico, e non è la stessa cosa. E poi i 4 gol non li hai fatti, e quindi, caro Andreazzoli, hai detto una cazzata… La Roma del primo tempo però è stata straordinaria. E abbiamo vinto, punto. La squadra ha trovato un centravanti per il futuro, ha un bel portiere, ha un Sergio Oliveira che mi sembra un giocatore importante…le buone notizie su cui ragionare ci sono, poi ci sono i soliti difetti di personalità. Ma questo non deve superare il resto, c’è sempre questa intenzione di gettare un ombra sulla Roma perchè c’è il nostalgico di Pallotta o l’anti-Mourinho…Ma che vuol dire? Sei della Roma, fine, devi essere contento, altrimenti non sei un grande tifoso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Abraham comincia ad avere il profilo del grande attaccante. Lui è anche uno sportivo vero, mi piace che quando l’arbitro non gli fischia un fallo, si alza e gli dà la mano senza fare sceneggiate. Al di là del povero Empoli, la Roma ieri ha giocato bene. Non voglio ridurre la portata dell’evento, ma l’Empoli è molto forte fuori casa e debole in casa. Però a noi non ci deve interessare. Le cose che non vanno? Mancini e Maitland-Niles, per il resto tutto bene. Sull’inglese vedo tanti 6,5 in pagella, e forse mi sbaglio io. Smalling serve come il pane, Ibanez pure è andato bene. Gran bella partita di Zaniolo e Mkhitaryan. La Roma però a un certo punto è finita, l’ha riacchiappata alla fine, ma c’è stato un quarto d’ora dove ha permesso all’Empoli di fare due gol…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mkhitaryan anche ieri è stato decisivo, quando si accende lui diventa devastante. Fosse sempre così, tra lui, Zaniolo e Abraham parleremmo del tridente delle meraviglie…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Abraham sta avendo un buon andamento, specie perchè è in crescita dopo una fase di ambientamento e questo è molto confortante in vista di questa seconda parte di stagione… I cali di tensione? E’ un problema di personalità ed esperienza. Mou sta cercando di risoverlo inserendo in squadra calciatori che abbiano qieste caratteristiche. La Roma non ha in squadra da tempo giocatori del genere, ed è proprio di questo tempo che Mou ha biosgno per allestire una squadra con certi giocatori…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma è una squadra strana, difficilmente valutabile. Primo tempo straordinario, poi spegne la luce. E allora quale delle due è la Roma? Chi sei? Io penso che abbia difficoltà a capirlo anche Mourinho. C’è un problema di fondo: così facendo, nemmeno i giocatori sanno chi sono. Finché non sei convinto di essere quello del primo tempo, non andrai mai avanti, perchè temi di essere quello del secondo. Con la Roma hai sempre la paura che non sia finita, nemmeno sul 4 a 0. E’ fondamentale capire se la Roma è quella del primo o del secondo tempo e cercare di inculcare la mentalità a giocatori che a quanto pare ancora non sono così fatti. La Roma del primo tempo può andare a vincere anche a Madrid o a Monaco…Però Andreazzoli non ha tutti i torti quando dice che l’Empoli nella ripresa poteva farti 4 gol, perchè poteva farteli. Non a caso la Juve che ha Morata, 4 gol te li fa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A distanza di tre giorni vedi il primo tempo di Roma-Lecce e ti prende male, poi vedi il primo tempo di Empoli-Roma e c’è in campo un’altra squadra, con un’altra testa e un’altra mentalità. Hai due giocatori davanti che sono devastanti quando possono sfruttare gli spazi. Per un tempo la squadra ha giocato veramente bene, nel secondo tempo ti sei distratto, ma quello anche è stato un bene perchè certi giocatori altrimenti rischiano di sentirsi dei fuoriclasse, e non lo sono…La sosta arriva al momento giusto, e nel mercato chissà che non succeda ancora qualcosa..”

Furio Focolari (Radio Radio): “Primo tempo ottimo della Roma. Su Abraham siamo tutti d’accordo, è un valore aggiunto. Ma ieri hanno giocato bene un po’ tutti. Nel secondo tempo la squadra si è distratta e l’Empoli nel finale poteva anche fare il terzo gol. Ma bene…la Roma davvero bene…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ha questo attaccante che non è egoista, viene dalla Premier, è un calciatore importante per la nostra serie A. Non è decisivo da loro, ma lo è da noi. Sia fisicamente, che come astuzia e prontezza al tiro…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “A me la Roma è piaciuta molto, fare 4 gol all’Empoli non è da tutti. Loro dietro lasciano molto a desiderare, ma la Roma ha dominato. Poi la squadra si è un po’ distratta, ma quando la partita era stra-chiusa. La Roma ha giocato una gran partita, a dimostrazione che i giocatori forti ci sono. Mi piace tantissimo Abraham che ha fatto tanti gol e in tanti sottovalutano il suo impatto a livello di realizzazione. La Roma i giocatori li ha, e quando si esprimono al massimo si vede…”

