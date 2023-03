L’infermeria si svuota: la Roma ritrova i titolari per Real Sociedad e Lazio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’infermeria si svuota. Josè Mourinho può tirare un sospiro di sollievo in vista dei prossimi e decisivi impegni di coppa e campionato.

Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti dovrebbero farcela già per la gara in Spagna contro la Real Sociedad. Entrambi verranno “blindati”, uno alla testa e l’altro alla mano, con delle protezioni che eviteranno pericolose ricadute.

Mancini, tenuto a riposo perchè diffidato, riprenderà il suo posto in difesa, mentre Cristante, che ha scontato il turno di squalifica, giocherà titolare sia in Europa League che nella stracittadina in campionato.

Qualche speranza anche per Llorente e Solbakken per la partita in campionato contro la Lazio: entrambi stanno recuperando da lievi problemi muscolari, e potrebbero farcela ad andare in panchina per il derby.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero