Roma, tutto come prima

AS ROMA NEWS – La zona Champions non cambia forma. Roma, Inter e Atalanta perdono, pareggiano Lazio e Milan. Il turno di campionato appena concluso dunque lascia tutto praticamente inalterato.

In casa giallorossa i rimpianti per l’occasione fallita restano intatti. Una vittoria contro il Sassuolo avrebbe fatto volare la Roma davanti a tutte, con i nerazzurri raggiunti al secondo posto. E invece la classifica vede i ragazzi di Mourinho momentaneamente fuori dalla Champions, di nuovo al quinto posto.

I distacchi restano minimi e quasi invariati, e ogni giornata può cambiare radicalmente volto alla classifica. La Roma deve restare concentrata e motivata. Dopo questo ciclo terribile di partite ci sarà modo di rifiatare grazie alla pausa per le nazionali, prima di rituffarsi ad aprile in un altro tour de force che sarà altrettanto decisivo, con gli scontri diretti con Atalanta e Milan.

Sarà una lunga cavalcata fino al 4 giugno, ultima giornata di campionato che la Roma giocherà in casa contro lo Spezia. Le fatiche di coppa stanno incidendo pesantemente sulle squadre ancora in corsa per arrivare tra le prime quattro. I passi falsi, ora di una, ora dell’altra, si susseguono senza sosta, l’ultimo ieri sera con il Milan fermato in casa dalla Salernitana.

Per la Roma sarà fondamentale riuscire a tenere il più lontano possibile da Trigoria infortuni, acciacchi e squalifiche. Intanto la squadra deve preparare al meglio la sfida di San Sebastian, senza pensare troppo al derby di domenica prossima, una sfida che vale tantissimo in termini di classifica per i giallorossi, soprattutto dopo il passo falso col Sassuolo. Uscire con la qualificazione in mano, magari con un dispendio non eccessivo di energie, sarebbe il massimo per affrontare al meglio una stracittadina così importante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini