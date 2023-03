“Effetto Serra”, Roma nel mirino degli arbitri. E da Trigoria si pensa a un cambio di strategia comunicativa

AS ROMA NEWS – Lo scontro, durissimo, tra Josè Mourinho e l’arbitro Marco Serra avvenuto prima sul campo della Cremonese e poi negli spogliatoi dello Zini sta avendo ripercussioni pesanti che non vanno a toccare solo il tecnico giallorosso, ma indirettamente anche la Roma.

E’ quello che pensano in tanti anche dentro Trigoria, scrive oggi Leggo (F. Balzani). La direzione a senso unico di Fabbri nella partita casalinga di domenica sembra essere diretta conseguenza dal faccia a faccia avuto nello spogliatoio di Cremona tra il quarto uomo e l’allenatore giallorosso.

Parole pesanti (“Bugiardo. Non sei un uomo“) che avrebbero alzato un polverone che sta causando contraccolpi. La Roma per ora non parla, avendo optato per un silenzio stampa di protesta contro la decisione di confermare le due giornate di squalifica a Mourinho.

Ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe cambiare: previsto l’incontro tra gli stessi Friedkin e lo Special One non solo per stabilire il futuro insieme, ma anche per studiare un diverso piano comunicativo. A pesare infatti c’è il silenzio della società che spesso si affida solo al tecnico per lamentare i torti subiti.

Fonte: Leggo