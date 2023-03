Kumbulla si scusa, i compagni apprezzano. Ma Mou…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marash Kumbulla chiede venia. Il difensore albanese ha fatto le sue scuse ai compagni di squadra dopo aver lasciato la Roma in inferiorità numerica e causato per di più un rigore sciocco che hanno compromesso la gara contro il Sassuolo.

Il giocatore, racconta oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi), è stato colto da un raptus quando ha visto Berardi, con cui aveva avuto dei precedenti, provare a scalciarlo nelle parti basse. E ha reagito nel modo peggiore. Ora però il difensore albanese teme che gli venga attaccata addosso la fama di picchiatore, o peggio ancora dello stolto.

Le scuse di Kumbulla alla squadra sono state accolte dallo spogliatoio, che ha apprezzato il gesto del difensore centrale, per il quale scatteranno non meno di due giornate di squalifica.

Chi invece non ha preso molto bene l’episodio è Josè Mourinho: lo Special One sa che quell’episodio è costato carissimo alla Roma in una partita che valeva tanto sotto diversi aspetti. L’allenatore poi si ritrova con la coperta corta in difesa: con Llorente acciaccato e Kumbulla squalificato, restano solo i tre titolari per il derby contro la Lazio. Altro particolare che non ha fatto felicissimo il portoghese.

Fonte: Corriere dello Sport