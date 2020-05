Lino Banfi: “Da quando è arrivato Pallotta non ho più affetto per la Roma”

AS ROMA NEWS – L’attore pugliese, ma da sempre tifoso romanista, Lino Banfi ha parlato oggi al Corriere della Sera del film culto in cui interpretava l’allenatore della Longobarda e della sua squadra del cuore, con cui confessa di avere un rapporto tormentato da quando è arrivato James Pallotta alla guida del club. Ecco le sue parole:

“L’allenatore nel pallone” allora non fu considerato un capolavoro…

Da un po’ di anni Oronzo Canà mi dà soddisfazione. L’hanno visto quasi tutti i calciatori nel mondo. Mi ricordo quando Ancelotti – che io conoscevo bene e frequentavo Trigoria – andò ad allenare il PSG: gli scrissi un telegramma in francese “Mister ricordati il 5-5-5”. Lui appese il telegramma e tutti i giocatori ridevano come matti perchè si ricordavano lo schema di gioco di Oronzo.

Ma come è nato davvero il film?

Su un aereo Roma-Milano. Sedevo di fianco al grande Nils Liedholm: lui sapeva che ero romanista sfegatato e parlavamo spesso di calcio. Mi disse con quel suo accento tipo don Lurio: “Hai mai pensato di fare un film su un allenatore di calcio?”. E io dissi: “No. Sono pure grasso. Come faccio?”. E lui: “Tu assomigli a un vero allenatore, Oronzo Pugliese, molto buffo”.

Però Banfi il mondo del calcio non ha più nulla a che fare con quella storia che ha raccontato lei…

Vero. Il presidente deve essere della stessa città della squadra. Deve andare negli spogliatoi e parlare la stessa lingua. Da quando la Roma viene guidata da presidenti stranieri, non ho più affetto. E poi non c’è più l’attaccamento alla maglia.

Fonte: Corriere della Sera