Roma, ecco il piano salva Zaniolo

AS ROMA NEWS – La Roma sta mettendo a punto un piano per salvare i suoi gioielli, come riporta Il Tempo (A. Austini). L’obiettivo di Petrachi è quello di evitare il sacrificio di Zaniolo e/o Pellegrini sull’altare delle plusvalenze.

I loro cartellini a bilancio saranno segnati a 4,2 e 5,2 milioni di euro, quindi in caso di offerte sarebbero le due pedine migliori per sistemare i conti. La dirigenza sta studiando strade alternative e le strategie ruotano attorno a Under, Kluivert, Schick, Florenzi, Nzonzi, Pastore, Perotti e Jesus.

Baldini può dare una mano a piazzare qualcuno di questi in Premier League: Under e Kluivert piacciono all’Arsenal, ma la novità è rappresentata da possibili offerte da club inglesi per Schick. Non è sicuro il riscatto da parte del Lipsia soprattutto se il tecnico Nagelsmann, che l’ha voluto fortemente, dovesse lasciare. Poi l’interruzione della Ligue 1, con il Rennes in Champions, rende automatico il prestito per un’altra stagione di Nzonzi e qui il risparmio è di 7 milioni lordi di stipendio.

Gli sforzi si stanno concentrando su Pastore che stava per accettare un’offerta dalla Cina prima della tempesta Coronavirus. Perotti sta valutando alcune proposte, mentre Jesus ha rifiutato un’offerta dalla Dinamo Mosca a gennaio. Si ragiona sul prestito di Florenzi, il Granada riscatterà Gonalons in caso di salvezza, ora si trova a +13 dal Mallorca, e la stessa cosa vale per Defrel e il Sassuolo. Karsdorp e Olsen si cercherà di piazzarli, mentre rientrerà Coric dall’Almeria.

Fonte: Il Tempo