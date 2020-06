L’Inter prova a riprendersi Zaniolo offrendo Nainggolan più soldi, ma la Roma dice no

ULTIME NEWS AS ROMA – Non solo la Juventus su Nicolò Zaniolo. Anche l’Inter sta provando a tentare la Roma per riportare a casa il suo ex giocatore della Primavera. La società nerazzurra, scrive l’edizione odierna de “La Repubblica”, ha avanzato al club capitolino uno scambio più conguaglio per il giovane talento giallorosso.

L’offerta del club milanese, racconta il giornale, comprende il cartellino di Radja Nainggolan, che finì all’Inter proprio nell’ambito del trasferimento di Zaniolo a Trigoria, più soldi. Inoltre, i nerazzurri, con la clausola del 15% sulla prossima cessione del giocatore da parte della Roma, andrebbero a godere di uno sconto.

I giallorossi però hanno rispedito al mittente la proposta, facendo lo stesso anche con gli interessamenti di Juventus, Manchester United e Tottenham per il suo gioiello.

Fonte: La Repubblica