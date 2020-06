Pedro ha detto sì alla Roma, firma dopo le cessioni

AS ROMA NEWS – Pedro ha scelto la Roma. Il giocatore ha detto sì alla proposta avanzata dai giallorossi, e cioè un biennale con opzione per il terzo a tre milioni di euro più bonus. Lo rende noto il portale “Corrieredellosport.it”.

Lo spagnolo aveva una grande voglia di rimanere nel calcio che conta e ha rifiutato le proposte che gli sono arrivate dagli Emirati o dall’America. Ora, prima di mettere le firme sul contratto ed essere ufficializzato dalla Roma, Petrachi dovrà cedere qualche giocatore in attacco.

Tra i nomi in uscita ci sono quelli di Perotti, Under e Kluivert. La tempistica sarà fondamentale per non incappare in problemi legati alla chiusura dell’affare: lo spagnolo aspetterà, ma non troppo a lungo. Pedro vuole già essere nel suo nuovo club entro la metà di agosto.

Fonte: Corrieredellosport.it