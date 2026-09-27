L’INTERVISTA | Totti: “Per tornare a giocare darei tutto. Alla Roma solo per essere utile davvero” – VIDEO

Nel giorno del suo 50° compleanno, Francesco Totti si è raccontato in una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, tornando sui temi più importanti della sua vita dopo il calcio.

Il passaggio forse più emozionante riguarda proprio il campo. Totti ammette di riguardare ancora oggi le immagini della propria carriera e di sorprendersi lui stesso davanti ad alcune giocate: “Pensa che io alcune volte mi rimetto sul divano e mi riguardo alcune immagini passate, e alcune volte dico, mah. Mi sorprendo. Cosa darei per tornare a giocare? Tutto“.

Spazio anche al rapporto con la Roma e al mancato rientro in società. L’ex capitano ribadisce un concetto già espresso più volte: tornerebbe soltanto per avere un ruolo concreto. “I matrimoni si fanno sempre in due. Io ho lasciato un incarico da dirigente, tre anni di contratto, perché stare in società e non fare niente, mentalmente per come sono fatto io, sono inutile. Uno in più“.

Totti è tornato anche sul tema della maglia numero 10, spiegando ancora una volta perché non ritenga giusto affidarla con leggerezza: “Non si dà una dieci nel momento in cui fai cinque-sei partite fatte bene. Bisogna organizzare un giocatore importante che rimanga a lungo alla Roma, non di passaggio”.

Infine una curiosità sul suo passato: “Se avessi lasciato la Roma, il Milan sarebbe stata la squadra in Italia. Da piccolo mi affascinava”. Parole che raccontano ancora una volta un Totti diviso tra nostalgia per il campo, legame eterno con la Roma e il desiderio di tornare un giorno a Trigoria soltanto a una condizione: poter incidere davvero.

FONTE: Corriere dello Sport

