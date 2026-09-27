L’INTERVISTA | Totti: “Per tornare a giocare darei tutto. Alla Roma solo per essere utile davvero” – VIDEO

Nel giorno del suo 50° compleanno, Francesco Totti si è raccontato in una lunga intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, tornando sui temi più importanti della sua vita dopo il calcio.
Il passaggio forse più emozionante riguarda proprio il campo. Totti ammette di riguardare ancora oggi le immagini della propria carriera e di sorprendersi lui stesso davanti ad alcune giocate: “Pensa che io alcune volte mi rimetto sul divano e mi riguardo alcune immagini passate, e alcune volte dico, mah. Mi sorprendo. Cosa darei per tornare a giocare? Tutto“.
Spazio anche al rapporto con la Roma e al mancato rientro in società. L’ex capitano ribadisce un concetto già espresso più volte: tornerebbe soltanto per avere un ruolo concreto. “I matrimoni si fanno sempre in due. Io ho lasciato un incarico da dirigente, tre anni di contratto, perché stare in società e non fare niente, mentalmente per come sono fatto io, sono inutile. Uno in più“.
Totti è tornato anche sul tema della maglia numero 10, spiegando ancora una volta perché non ritenga giusto affidarla con leggerezza: “Non si dà una dieci nel momento in cui fai cinque-sei partite fatte bene. Bisogna organizzare un giocatore importante che rimanga a lungo alla Roma, non di passaggio”.
Infine una curiosità sul suo passato: “Se avessi lasciato la Roma, il Milan sarebbe stata la squadra in Italia. Da piccolo mi affascinava”. Parole che raccontano ancora una volta un Totti diviso tra nostalgia per il campo, legame eterno con la Roma e il desiderio di tornare un giorno a Trigoria soltanto a una condizione: poter incidere davvero.
FONTE: Corriere dello Sport
Anche io darei tutto per tornare indietro di 30-35 anni…purtroppo il tempo va solo avanti…a Francè! e bisogna rassegnarsi una buona volta e trovare un’altra passione.
possibile che questo cristiano non possa più dire nulla, nemmeno una cosa banale e che tutti noi, prima o poi, abbiamo pensato, senza essere rintuzzato?
ma fatevi una vita! voi, non lui, che ce l’ha già e credo anche abbastanza soddisfacente…
Eh sì, perché aver dato tutta la vita per uno sport, nella squadra che hai sempre tifato, con una bravura forse inarrivabile, è una passione che si supera così, serenamente, come se fosse modellismo di trenini.
Ma poi da quand’è che noi romanisti siamo diventati così cinici?
Kawa e Rossacome…….. perdete tempo io sinceramente credo che solo qua (seduti un poltrona e dietro alla tastiera) ci siano sti diversamente tifosi…. piccati, dottorini, moralisti, filosida2sordi, coibegodini, perbenisti, accondiscendenti cosestessi e spietati cor prossimo, dalnpollicetto facile eccetera eccetera….
Sempre Forza la Roma e tanti Auguri di buon cimpleanno ad una Sua Leggenda.
Il problema Kawa…. è che è un personaggio pubblico.
Uno psicologo, Francè. Che ti aiuti ad accettare il passare del tempo, che ti aiuti a capire che saper giocare a pallone, una volta finita la carriera, non è sufficiente per saper fare altro. Che per costruire una professione, anche a 50 anni, occorre studiare ed impegnarsi. E quando già si hanno tanti soldi e fama, è più difficile trovare gli stimoli. In tutte le interviste di Totti c’è un velo di tristezza che maschera l’incapacità di crescere
ma potrà dire quello che caxxo gli pare, o gli serve uno stuolo di consulenti? chi non lo vuole sentire, basta che passi oltre… non è obbligatorio ascoltare o leggere le sue parole, se da così fastidio che la nostra più grande bandiera parli senza curarsi dei vostri pareri
Totti potrà dire certamente ciò che gli pare ma chiunque con un cervello pensante avrà il diritto di esprimere un’ opinione su una intervista pubblica?
Caro Gresko…i forum esistono per dare pareri e scambiare opinioni.
opinioni? come i pollici versi a chi gli fa gli auguri di buon compleanno nell’altro articolo? ma fatevi un esame di coscienza e sciacquatevi la bocca, prima di parlare delle nostre bandiere…che co sti social siete diventati tutti moralizzatori
E’ sempre melanconico nelle interviste pubbliche e sembra non abbia ancora superato il suo addio al calcio giocato. Senza togliere nulla, vorrei solo sottolineare che nella vita di tutti i giorni ci sono persone che nonostante i lutti, le atrocità e le difficoltà riescono a reinventarsi e ad andare avanti. Lui, invece, da quel che si legge e che dice sembra sia ancorato alla sua vita da giovine. Mi dispiace per lui, lo vedo per la sua età infantile. Gli faccio i migliori auguri.
Caro Gresko non li frequentare se ti rovinano il fegato. Totti come DDR sono stati discussi pure quando giocavano … non da me che li ho adorati.
Discutere e commentare ciò che dice il personaggio Totti non significa non adorare e aver adorato il calciatore Totti.
eccone un altro che pensa di sapere tutto di tutti… tipicamente romano, è vero
Fare il pupazzo per il basket sì, la “bella statuina” per la Roma – squadra che ti ha reso grande per un’intera carriera – invece no.
Sei un immenso fuoriclasse a cui tributare imperitura gratitudine. Però anche basta usare la Roma per chiacchierare a mezzo stampa. Non serve a te. Non serve alla Roma. Non serve alla tifoseria.
Le tue giocate….irripetibili….Grazie
incredibile,mentre Totti viene omaggiato da tutto il mondo per il campione e simbolo che rappresenta, qua si sputa solo veleno ogni parola che dice.Brutta bestia l invidia, siete pochi e brutti come i sbiaditi”The king of Rome Is not dead”
concordo con te ma mi permettono di correggere leggermente il tiro:
solo qua, nel senso di questo sito virtuale ce stanno sti tifosi virruali …. dottorini, moralisti, filosida2sordi, perbenisti, accondiscendenti cosestessi e spietati cor prossimo, dalnpollicetto facile eccetera eccetera….
Ma anche basta…
eccome se in viale uranio, c’avessi tanto artro da dire….
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È per questo che non può avere ruoli dirigenziali. Alla domando “cosa daresti per tornare a giocare” la risposta secca è ” tutto tranne i miei figli”
L’ingratitudine unita all’invidia produce quel popo’ di commenti.
Ciao Zeno concordo con te al mille%….
Sempre Forza la Roma e Auguri di buon compleanno ad una Sua Leggenda
Un monito a tutti noi romanisti…. Ricordate Agostino e quello che ha vissuto fino a portarlo all’ estremo e per cultura e mente pur Amando Francesco non c’ era paragone .
como -Roma
Auguri Capitano!!!!
Buon compleanno !
auguri capitano, se volevi continuare a giocare dovevi farlo….. ma che hai smesso a fare altri 5 anni li facevi sicuro ad alti livelli….
Auguri al più forte calciatore della storia della Roma, il calciatore che più mi ha fatto alzare in piedi per esultare e vedere certe giocate e certi Assist che purtroppo per noi in questo momento non viviamo AUGURI AL NOSTRO CAPITANO, tanta gente parla a sproposito o non ricorda le emozioni che ci ha fatto vivere oppure per invidia, che ricordi indelebili GRANDE E GRAZIE ANCORA CAPITANO
Concordo 100%😁
Totti non comprende che lui nella storia della Roma ha inciso parecchio già e non c’è bisogno che incida ancora in ruoli dove, francamente, c’è gente più capace .
Lui basta che sta dentro la Roma e la segua dovunque , basta una intervista pre o dopo partita, basta una inquadratura delle telecamere , basta un giro di campo , e lui incide , crea rispetto intorno alla Roma e ammirazione per questi colori. Lui vale per quel che è stato , fateglielo capire.
Grande Niru!
Così si fa!
AUGURI INCOMMENSURABILE CAPITANO!!!!!
Ben venuto “tra noi” (50enni…).
Ti auguro sempre la stessa felicità che hai dato ai nostri occhi (parlo per i romanisti e gli intenditori, astenersi quaqquaraqqua’!!!).
FORZA ROMA
Auguri, 🎂 50 anni x il più forte giocatore italiano di sempre! Tutto il resto è noia!😒
Totti può essere utile alla Roma ed a se stesso da ambasciatore dei nostri colori.
La sua più grande qualità oggi è l’immagine in Italia e nel mondo.
Prima di lui l’hanno fatto fior di campioni come Luis Figo, magari anche conoscendo 4/5 lingue e vantando una cultura per ambire a ruoli dirigenziali.
Non capisco perché lui la viva come se dovesse vestirsi da Romoletto, né si capisce a quale altro ruolo ambirebbe e forte di quali competenze.
Io non ci vedrei nulla di degradante, anzi.
per me l’unico modo per cui può essere ancora utile alla società è mettersi tuta e scarpini e cercare di migliorare i fondamentali a chi ne ha bisogno… lui su postura, tecnica, tiro, passaggi, ecc. è come se avesse 3 lauree, e a volte basta un solo consiglio per insegnare ad un Konè che tirava sempre in tribuna a farlo decentemente e segnare addirittura 2 gol in una partita… inconcepibile che nessuno glielo abbia proposto, o forse è stato fatto e lui ha detto no! sarebbe da chiederglielo…
E certo, dovrebbe insegnare a Kone’ a tirare in porta?
Cosa ti ha fatto Kone’? Lo volevi cedere fino a pochi giorni fa.
Tranquillo, credo che il fastidio te lo toglierai il prossimo anno. Difficile che uno così non riceva un’offerta monstre e allora sarà impossibile trattenerlo.
Pensa, secondo te l’unico che avrebbe bisogno di qualche ripetizione e’ titolare della Francia……
Ti amerò sempre, il talento più incredibile che ho visto nella nostra Roma, gli occhi dietro la testa, rubava un tempo di gioco a tutti..
Francesco per ciò che hai fatto, non ti serve tornare indietro, hai vissuto un sogno che tanti di noi avrebbero dato la vita per viverlo..
Tu hai avuto, la classe, la forza per viverlo..
Il tempo è crudele, lo è con tutti..
Ma tu al contrario di tanti che sognano, hai vissuto il sogno di tanti Romanisti.
Auguri capitano
Non vi capisco, ogni giorno sentiamo una marea di banalità, soprattutto da personaggi che governano nel mondo, e andiamo a criticare un uomo con le sue nostalgie per quello che è stato, ovvero il più grande giocatore della Roma. Chi di noi non ha nostalgie? E poi cari tifosi romanisti, ovviamente mi rivolgo ai soloni che sanno solo criticare, non dimentichiamoci che se non avesse amato la nostra Roma in modo passionale ed infinito, sarebbe potuto andare al Real a vincere qualche pallone d’oro.
Sa benissimo da che parte sta la gente.
Per me c’è solo la As Roma.
È una questione di cultura. Hai mai sentito gente come Maldini o Del Piero reiterare questa dichiarazione all’ infinito? Penso che anche loro vorrebbero tornare 25enni ma la vita va avanti e bisogna saperlo accettare e costruire altre dimensioni. Non meno soddisfacenti e piene se hai qualcosa da dire. Lui invece non avendo mai voluto progredire in quel senso si ritrova senza la terra sotto i piedi perché ha solo quello. Saper giocare a pallone.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.