FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 27 settembre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 18:45 | Roma Women, esordio vincente in campionato: Sassuolo battuto 3-1

Parte con il piede giusto la Serie A della Roma Femminile, campione d’Italia in carica. Le giallorosse di Piovani hanno battuto 3-1 il Sassuolo in trasferta: vantaggio firmato da Piemonte, pareggio di Guerzoni a inizio ripresa e poi la doppietta di Giugliano che ha chiuso la partita. Primi tre punti della stagione per la Roma.

Ore 17:50 | Dybala non stacca mai: palestra anche nel giorno libero

Giornata di riposo per la Roma, ma non per Paulo Dybala. L’argentino ha pubblicato sui social alcuni scatti che lo ritraggono al lavoro in palestra, accompagnati dalla didascalia “Giornata libera”. Il fantasista giallorosso continua dunque ad allenarsi anche durante la pausa per mantenere alta la condizione fisica.

Ore 10:00 | Italia, Gianluca Mancini non parte per la Turchia: resterà a Coverciano

Gianluca Mancini non farà parte della trasferta dell’Italia contro la Turchia. Il ct Roberto Mancini ha deciso di lasciare a Coverciano dieci calciatori, tra cui il difensore della Roma, che continueranno a lavorare al centro tecnico. Con lui resteranno anche Ahanor, Barella, Coppola, Inacio, Kouadio, Maldini, Pessina, Ricci e Zoma.

Ore 9:20 | Bologna-Roma, trasferta a rischio chiusura per i tifosi giallorossi

La trasferta del 4 dicembre a Bologna è già sotto osservazione dell’ONMS. Nello stesso giorno, infatti, la Virtus Bologna affronterà il Partizan Belgrado in Eurolega e la vicinanza tra il palazzetto e il Dall’Ara, poco più di 2 chilometri, fa temere possibili contatti tra le tifoserie. La decisione definitiva arriverà più avanti. Nessun problema invece per la trasferta di Como. (Il Messaggero)

Ore 8:45 | Roma, ottobre di fuoco: 7 partite in 23 giorni tra Serie A e Champions

Alla ripresa dopo la sosta la Roma entrerà in un vero tour de force: 7 partite in 23 giorni. Si parte con la trasferta di Como, poi arriveranno nell’ordine Real Madrid, Genoa, Slovan Bratislava, Napoli, Cagliari e Udinese. Un ciclo che dirà molto sulle ambizioni giallorosse e soprattutto sulla profondità della rosa a disposizione di Gasperini. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 | Italia, Mancini verso la panchina contro la Turchia

Gianluca Mancini rischia di perdere il posto da titolare nella prossima sfida dell’Italia contro la Turchia. Dopo le riflessioni del ct Roberto Mancini successive alle gare contro Belgio, Turchia e Francia, l’idea sarebbe quella di cambiare profondamente la difesa: fuori Di Lorenzo, Mancini e Coppola, dentro Kayode, Scalvini e Bastoni, rientrato dalla squalifica. (Il Messaggero)