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IL COMPLEANNO | Totti fa 50: la Roma, Spalletti e una storia che non ha ancora trovato il suo ultimo capitolo

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Dici Francesco Totti e pensi Roma. Non serve aggiungere molto altro. Cinquant’anni oggi per l’uomo che più di chiunque altro, nell’era moderna, ha finito per confondere la propria storia con quella della maglia giallorossa. Prima bambino a Trigoria, poi talento, capitano, campione, bandiera. Infine ex calciatore. Ma mai davvero ex Roma.

Quasi trent’anni vissuti dentro lo stesso club, dai primi calci nel settore giovanile fino alle lacrime del 28 maggio 2017. Una data che ha segnato uno spartiacque non soltanto nella carriera di Totti, ma anche nel suo rapporto con la società. Perché da allora Francesco e la Roma hanno continuato a cercarsi senza riuscire davvero a ritrovarsi. Il legame, però, non si è mai spezzato. È cambiata la forma. Non più quella quotidiana del campo e dello spogliatoio, ma quella più profonda di un simbolo che continua a essere associato alla città e al club in ogni parte del mondo.

Il Tempo, nel giorno dei suoi cinquant’anni, sceglie di raccontare soprattutto l’uomo dietro il numero 10. Non soltanto i record, i gol o le giocate, ma una personalità costruita anche sulle proprie fragilità, sulla spontaneità e su quella ironia che lo ha reso riconoscibile ben oltre il calcio. Dentro la sua carriera c’è anche un rapporto che continua a tornare, quello con Luciano Spalletti. Allenatore fondamentale nella sua storia, nel bene e nel male. Fu lui a reinventarlo tatticamente, ad accompagnarlo verso la Scarpa d’Oro e a stargli vicino nel periodo più difficile dopo l’infortunio alla caviglia prima del Mondiale.

Ma fu anche l’allenatore dell’ultimo Totti, quello della stagione che avrebbe portato al ritiro. Un finale che Francesco ha vissuto come una ferita e che ancora oggi, nonostante il riavvicinamento degli ultimi anni, non sembra completamente cancellato. È forse proprio questa la cifra dei suoi cinquant’anni: una storia piena di legami che resistono anche quando si complicano. Con Spalletti, certamente. Ma soprattutto con la Roma.

Negli ultimi giorni Totti ha raccontato nella sua nuova autobiografia di non aver mai avuto un vero faccia a faccia con i Friedkin per un ritorno operativo nel club e di aver rifiutato una proposta legata al Centenario perché non interessato a un ruolo puramente rappresentativo. Segno che il rapporto con Trigoria continua a vivere in una zona sospesa, tra desiderio e distanza. La sensazione è che il capitolo finale non sia ancora stato scritto.

Perché Totti può aver smesso di giocare da nove anni, ma per Roma continua a essere qualcosa di diverso da un semplice ex calciatore. È un simbolo, un pezzo della città e della sua memoria collettiva. E forse è proprio questo che rende particolare il traguardo dei cinquanta. I numeri della carriera possono essere archiviati. Il rapporto con Roma, invece, continua ancora oggi a muoversi, discutere, ferire e aspettare. Come tutte le grandi storie d’amore che non riescono mai davvero a finire.
FONTE: Il Tempo

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32 Commenti

    • incredibile che qualcuno dissenta persino per gli auguri di compleanno (mezzapiotta poi…) fatti al nostro più grande giocatore di tutti i tempi.
      un fuoriclasse che ha vestito SOLO la Sacra maglia, un’icona del calcio a livello mondiale, orgoglio dei Romanisti, emblema di Romanità, eterna bandiera della nostra tifoseria…
      quando poi dico che siete “peggio dei laziali” c’ho ragione o no? c’ho ragione, c’ho ragione…

    • E certo Kawa, sicuramente gli rimproverano di non aver studiato abbastanza per un ruolo decisionale il giorno del suo compleanno. Non è che basta fare 50 compleanni per avere 50 anni, eh, te la devi sudare.

    • Non capisco neanche io i dislike..
      Mi viene da pensare ad un gruppo di laziali sul sito..
      Sono dei semplici auguri di compleanno ad una bandiera della Roma..
      Si può chiamare Totti, Aldair, Bruno Conti, non importa, sono auguri di compleanno..
      Non è un parere che non condividi
      Ma sono degli auguri
      Quindi chiunque ha messo un Dislike e chiaramente un laziale, un topo infiltrato, che come ogni topo laziale si nasconde.
      Morite d’invidia.
      Auguri capitano
      Forza Roma

  3. Se la stampa non ricamasse su ogni sospiro fatto e soprattutto con Spalletti che è anche ora che basta, e si leva Totti alla Roma anche se fa la spesa , forse ci sarebbe più rispetto per lui e anche un possibile approdo alla Roma sarebbe più tranquillo e semplice.
    Comunque auguri Capitano e Forza Roma.

    • la stampa pero’ fara’ pure il suo lavoro, certo non in modo eccelso, tocca ai tifosi saper leggere quanto viene scritto e dare la giusta importanza (o meno)…. purtroppo alcuni si lasciano trascinare dal loro ego, e finiscono a pontificare su tutto e tutti, altro che Totti!

  4. Auguri Francesco ma anche basta! N’artra vorta stà storia de Spalletti?!? Ogni santo giorno se parla de stà cosa. Ma chi se ne frega? Anche basta!

  5. Può anche sembrare un po’ scocciante ogni volta Totti qua Totti la ecc ecc , ma la verità è che è stato il più Forte calciatore della storia della Roma, non penso ci sarà un altro calciatore che è nato e cresciuto a Roma e giocato solo nella Roma facendo quello che ha fatto Totti deliziandoci di Goal e giocate eccezionali Forza Capitano,

  6. Come sotto ogni articolo simile, ora comincerà la diatriba tra i pro Capitano comunque, a favore di ogni ruolo a prescindere da competenze e doti manageriali e coloro che, rimarcando la distanza tra il Totti calciatore e quello fuori dal campo, spesso inadeguato ed egocentrico, lo criticano apertamente.
    Premesso che x me certi toni restano blasfemi x un vero tifoso, vorrei evidenziare che l’ambasciatore L’ha fatto con onore Luis Figo x inter e nazionale.
    Perché lui no? Il suo prime è l’immagine.

    • ma pure il giorno del suo 50esimo tocca fa polemica secondo te!?

      Se vuoi fai gli auguri altrimenti muto e vai avanti, punto non ci vuole tanto
      Ma che davvero manco gli ragazzini fanno cosi

      a critica so tutti bravi non darci peso, con internet tutti possono dire la loro non vedi i laziesi qui sul sito camuffati che commentano

      Daje Roma Daje
      Daje Totti Auguri

  7. Non so come facciano i Friedkin a non capire l’importanza di Totti, anche per il centenario cioè inviteranno tutti gli ex romanisti alla festa e TOTTI, oppure lo inviteranno come un calciatore normale eh ha indossato la nostra maglia booo

    • Lo sanno, lo sanno. È che vogliono trarre vantaggio solo della parte che fa comodo a loro (l’ immagine) ed evitare la parte scomoda di non poterlo licenziare quando e come gli pare (come hanno fatto sinora), e sai che putiferio poi

  11. solo un enorme Grazie per essere rimasto nel posto in cui sei nato per difendere a vita i colori della nostra amata città

    se anche gente come Messi ti pregava di scambiare la maglia un perche c’è
    Ma è sempre facile perdere di vista cosa hai regalato a noi tifosi tantissime gioie e non esserti piu grati per la tua dedizione alla Roma

    Buon mezzo secolo Capitano

  13. Auguri! Già così tanti anni dall’ultima partita! Non riesco neanche più a guardare le sue magie che mi prende un magone! Ricordo che dopo la splendida Roma di Spalletti prima era,speravo che con l:arrivo della nuova proprietà l:ultima parte della sua carriera fosse in una Roma alla sua altezza, invece…

  15. Il più grande calciatore nella storia della Roma SENZA DISCUSSIONE. Per importanza, gol, assist, anche trofei seppur pochi (ma l’ultimo scudetto lo abbiamo vinto nel 2001 e lui er il CAPITANO), nella diatriba con Spalletti io non entro….dico solo che quest’ultimo allena la Juventus ora e ha un tatuaggio sul braccio con lo scudetto del NAPOLI….fate un po’ voi con chi stare…

    • Io sto sempre dalla parte di chi ci ha fatto vincere, da chi ha ricevuto amore e soldi e ci ha restituito onore e trofei, non chiacchiere.

  16. AUGURONI al Mio CAPITANO FRANCESCO TOTTI di buon compleanno che compie oggi 50 anni e che ancora potrebbe far comodo sia ha questa Roma e ha questa Nazionale io vedo solo TOTTI giocatore e non della sua privata ! sempre sempre sempre sempre sempre forza Roma

  18. Auguri Immenso CAPITANO !!!! Le tue Imprese Giallorosse rimangono Eterne ! Sia per chi ti ammira con vera cultura calcistica, sia per gli ignoranti e gli ingrati. Grazie FRANCESCO !

  20. Auguri IMMENSO UNICO CAPITANO
    Come te non ci sara mai Nessuno.

    PS- Per quelli che ripetono le cattiverie dei laziali sul piu giocatore della Roma, sei solo pappagalli.

  21. TOTTI, la mia religione!!!
    AUGURI IMMENSO CAPITANO!
    Che il tuo futuro sia brillante come il tempo da calciatore.
    Potrò sempre dire: ho vissuto al tempo di TOTTI !!!
    BENVENUTO TRA NOI 50enni.
    FORZA ROMA

  22. Cioe,fai auguri a FRANCESCO TOTTI ed ti trovi con pollici giù…. Spero che siete davvero laziali, perché se siete romanisti fatte veramente pena!

  24. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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