IL CASO | Dybala e Molina in Argentina, i retroscena dei giornali: Gasp avrebbe detto sì, Friedkin frena

Un sì, un no e una decisione che continua a slittare. Il caso Paulo Dybala-Nahuel Molina sta diventando uno dei temi più delicati di questa lunga sosta della Roma. I due argentini vorrebbero partecipare alla partita organizzata per l’addio di Lionel Messi alla Nazionale, ma il calendario giallorosso rende tutto molto più complicato.

Il problema, prima ancora che emotivo, è logistico. L’evento è in programma il 6 ottobre alle 22 in Argentina. Considerando viaggio, fuso orario e tempi di rientro, Dybala e Molina tornerebbero a disposizione soltanto l’8 ottobre. Tre giorni dopo, domenica 11 alle 12:30, la Roma sarà già in campo contro il Como.

E non sarà una partita qualsiasi. La trasferta lombarda rappresenterà un vero e proprio scontro diretto per le zone alte della classifica e aprirà soprattutto un ciclo durissimo di gare ravvicinate tra Serie A e Champions League. È proprio per questo che a Trigoria avrebbero preferito evitare ai due giocatori un viaggio transoceanico a ridosso della ripresa.

La vicenda, però, nelle ultime ore si è fatta ancora più confusa. Perché le ricostruzioni dei quotidiani non coincidono. Secondo Il Messaggero, Gian Piero Gasperini avrebbe dato il proprio via libera alla partenza di Dybala e Molina, comprendendo il valore particolare dell’appuntamento per due giocatori che con Messi hanno condiviso il Mondiale vinto nel 2022.

Il Corriere dello Sport, invece, sposta il vero fronte del no più in alto: sarebbe stata la società, con i Friedkin in prima persona, a frenare l’operazione. Troppo alto, secondo questa ricostruzione, il prezzo da pagare in termini di stanchezza, viaggio e recupero alla vigilia di una partita così importante. Versioni che raccontano bene quanto la situazione sia ancora aperta. Quel che filtra al momento è che una decisione definitiva non sarebbe stata ancora presa, anche se la sensazione continua a pendere verso il no alla partenza.

Il punto d’incontro, o la chiusura definitiva del caso, dovrebbe arrivare martedì, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria. Sarà allora che club, Gasperini e giocatori dovranno mettere sul tavolo esigenze sportive e desideri personali e arrivare a una scelta condivisa. Di sicuro, nella settimana che porterà a Como, il tecnico non potrà contare immediatamente su tutti gli argentini della rosa. Santiago Castro, Matias Soulé e Leonardo Balerdi sono infatti convocati regolarmente dalla Selección e parteciperanno alla serata dedicata a Messi. Saranno tra gli ultimi nazionali a rientrare nella Capitale.

FONTI: Il Messaggero, Corriere dello Sport