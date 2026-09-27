IL CASO | Dybala e Molina in Argentina, i retroscena dei giornali: Gasp avrebbe detto sì, Friedkin frena

Un sì, un no e una decisione che continua a slittare. Il caso Paulo Dybala-Nahuel Molina sta diventando uno dei temi più delicati di questa lunga sosta della Roma. I due argentini vorrebbero partecipare alla partita organizzata per l’addio di Lionel Messi alla Nazionale, ma il calendario giallorosso rende tutto molto più complicato.
Il problema, prima ancora che emotivo, è logistico. L’evento è in programma il 6 ottobre alle 22 in Argentina. Considerando viaggio, fuso orario e tempi di rientro, Dybala e Molina tornerebbero a disposizione soltanto l’8 ottobre. Tre giorni dopo, domenica 11 alle 12:30, la Roma sarà già in campo contro il Como.
E non sarà una partita qualsiasi. La trasferta lombarda rappresenterà un vero e proprio scontro diretto per le zone alte della classifica e aprirà soprattutto un ciclo durissimo di gare ravvicinate tra Serie A e Champions League. È proprio per questo che a Trigoria avrebbero preferito evitare ai due giocatori un viaggio transoceanico a ridosso della ripresa.
La vicenda, però, nelle ultime ore si è fatta ancora più confusa. Perché le ricostruzioni dei quotidiani non coincidono. Secondo Il Messaggero, Gian Piero Gasperini avrebbe dato il proprio via libera alla partenza di Dybala e Molina, comprendendo il valore particolare dell’appuntamento per due giocatori che con Messi hanno condiviso il Mondiale vinto nel 2022.
Il Corriere dello Sport, invece, sposta il vero fronte del no più in alto: sarebbe stata la società, con i Friedkin in prima persona, a frenare l’operazione. Troppo alto, secondo questa ricostruzione, il prezzo da pagare in termini di stanchezza, viaggio e recupero alla vigilia di una partita così importante. Versioni che raccontano bene quanto la situazione sia ancora aperta. Quel che filtra al momento è che una decisione definitiva non sarebbe stata ancora presa, anche se la sensazione continua a pendere verso il no alla partenza.
Il punto d’incontro, o la chiusura definitiva del caso, dovrebbe arrivare martedì, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria. Sarà allora che club, Gasperini e giocatori dovranno mettere sul tavolo esigenze sportive e desideri personali e arrivare a una scelta condivisa. Di sicuro, nella settimana che porterà a Como, il tecnico non potrà contare immediatamente su tutti gli argentini della rosa. Santiago Castro, Matias Soulé e Leonardo Balerdi sono infatti convocati regolarmente dalla Selección e parteciperanno alla serata dedicata a Messi. Saranno tra gli ultimi nazionali a rientrare nella Capitale.
FONTI: Il Messaggero, Corriere dello Sport
non credo che i Friedkins siano entrati nel merito di una scelta tecnica.
sarebbe un’ingerenza in questioni che non gli competono.
quindi, se Gasperini lo consente andranno, altrimenti staranno qui.
Closed case.
non è una scelta tecnica è una scelta professionale.
Chiunque sia stato a non dare il permesso ha fatto la cosa giusta. L’unica cosa importante di tutto il discorso è questa
sono ragazzi, viaggeranno in prima classe, faranno scorta di positività. meglio averli felici e gasati contro il Como che delusi perché gli amici sono stati alla festa e loro chiusi in casa. ricordo a tutti quanto sia importante l’Argentina per loro. polemica inutile perché con un po’ di equilibrio e controllandosi nel festeggiare non ci sono problemi. non facciamo già un caso di ogni cosa. relax e positività.
Dormiranno in aereo, un po’ di riposo in più non guasta. Riposati e contenti
Devono decidere i due giocatori! La società fa bene a dire la sua, tornerebbero 5 giorni prima della partita, c’è pure che possono giocare nel secondo tempo, non è così male farli entrare quando gli avversari sono più stanchi. Poi abbiamo dei sostituti validi che possono giocare al loro posto.
3 giorni prima, il sostituto è Soulè che sta in Argentina pure lui!!!
io comunque li manderei, sono occasioni particolari nn ripetibili!!!!
La società ha già fatto un miracolo, trattenendo Malen, Wesley e Cristante. Queste pause spesso comportano problemi per le squadre di A e degli altri campionati, vedi Mbappé e Holm ora. Ma oltre a questi incidenti di percorso, che non voglio nemmeno prendere in considerazione, ci possono essere altri problemi logistici, con ritardi e o altro… È brutto dirlo, per le Nazionali e per Dybala e Molina, ma in questa fase calda limitare al massimo le partenze non sarebbe male!
a dire la verità chi ha sbagliato in questa faccenda è stato Messi , questo addio alla nazionale si poteva organizzare in un momento diverso , essendo una festa e non una partita ufficiale la potevano organizzare dopo la chiusura dei campionati in Europa
Il fio è di quel fijo di Messi, concordo con Alfio.
sono pagati dalla Roma, dai Friedkin e se loro dicono NO allora dev’essere NO!!! a prescindere dall’eventuale OK di Gasp….
Stop, non c’è altro da aggiungere.
Se deve diventare poi un caso e creare tensioni e disappunti tra allenatore e calciatori allora meglio mandarli ma con la promessa che contro il Como diano l’anima perché è una partita importante…molto importante
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.