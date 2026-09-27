SOLO SU GR | Koné totale: la Roma ha blindato un patrimonio che ora vale sempre di più

Ci sono giocatori che occupano una posizione e altri che finiscono per occupare mezzo campo. Manu Koné appartiene alla seconda categoria. Recupera, strappa, conduce, resiste al pressing, rompe le linee, accompagna l’azione e adesso ha cominciato anche a segnare. Più passa il tempo, più diventa difficile trovargli un’etichetta. Centrocampista centrale, mediano, mezzala, incursore, regista. In realtà, semplicemente, centrocampista totale.
La doppietta contro l’Inter aveva già mostrato quale potesse essere il passo successivo della sua evoluzione. Koné aveva sempre avuto qualità atletiche e tecniche fuori dal comune, ma se al suo repertorio aggiunge anche una presenza costante negli ultimi metri cambia definitivamente dimensione. Perché un giocatore capace di fare praticamente tutto in mezzo al campo e di portare anche gol diventa merce rarissima.
La conferma è arrivata anche lontano da Roma. Con la Francia, nella vittoria contro la Turchia in Nations League, Zinedine Zidane lo ha schierato in una posizione meno abituale, affidandogli le chiavi della mediana, schierandolo davanti alla difesa. Un esperimento superato brillantemente. Il commissario tecnico francese lo ha elogiato apertamente: “È stato molto bravo. Non è abituato a giocare in quella posizione, volevo proprio vedere come se la sarebbe cavata e devo dire che ha dimostrato un ottimo equilibrio”. Parole che raccontano bene il momento di Koné. Non soltanto titolare della Roma, ma ormai sempre più dentro anche le gerarchie di una delle Nazionali più forti al mondo. E soprattutto utilizzabile in zone differenti senza perdere efficacia.
Per Gian Piero Gasperini è quasi il centrocampista ideale. Il calcio del tecnico vive di duelli, recuperi alti, conduzioni aggressive e giocatori capaci di trasformare rapidamente un’azione difensiva in offensiva. Koné possiede tutte queste caratteristiche insieme. Quando parte palla al piede obbliga gli avversari a rincorrerlo, quando la Roma perde il possesso è spesso il primo a provare a riconquistarlo e quando la partita si sporca può vincerla sul piano fisico.
Non è un caso che Gasperini abbia fatto muro durante l’estate. Koné era uno dei giocatori che il tecnico non voleva perdere e la Roma ha avuto il merito di resistere alle avances arrivate dall’Inghilterra e ai diversi tentativi dell’Inter, che da tempo ne apprezza caratteristiche e potenziale. Una scelta che oggi assume ancora più valore. Perché il francese non si è limitato a confermare quanto già mostrato: sta aggiungendo pezzi al proprio gioco.
Il lavoro di Gasperini può diventare decisivo proprio qui. Il tecnico ha costruito una carriera sulla capacità di valorizzare i propri calciatori, ampliarne le responsabilità e portarli in zone di campo nelle quali possono diventare ancora più determinanti. Con Koné il processo sembra essere già iniziato. Contro l’Inter lo abbiamo visto arrivare due volte dentro l’area e segnare con entrambi i piedi. Con la Francia lo abbiamo visto gestire il centrocampo da una posizione più bassa. Due fotografie apparentemente opposte dello stesso giocatore. Ed è proprio questo a renderlo così prezioso: Koné non ha bisogno che la partita assuma una forma precisa per diventare importante. Può adattarsi alla partita e cambiarla.
È una qualità che inevitabilmente aumenta anche il suo peso sul mercato. La Roma è riuscita a proteggerlo durante l’ultima estate, ma sarebbe ingenuo pensare che l’interesse intorno al francese possa diminuire. Semmai accadrà il contrario. Se Koné continuerà a crescere con questa velocità e soprattutto se riuscirà a rendere abituale anche il contributo in zona gol, la sua valutazione è destinata a salire ancora. E la prossima estate chiunque volesse provare a portarlo via da Trigoria dovrebbe presentarsi con argomenti molto più convincenti rispetto al passato.
Perché nel frattempo la Roma avrà davanti non soltanto uno dei suoi giocatori migliori, ma un centrocampista ormai riconosciuto anche a livello internazionale. Uno che Gasperini considera centrale e che Zidane ha già cominciato a utilizzare come se potesse diventarlo anche per la Francia. Il mercato tornerà, inevitabilmente. Torneranno le inglesi, potrebbero tornare vecchi estimatori e probabilmente se ne aggiungeranno di nuovi. Ma oggi la Roma parte da una posizione diversa: Koné non è un calciatore da valorizzare per venderlo. È uno di quelli attorno ai quali costruire.
Ed è forse questo il vero salto compiuto dal francese. Un anno fa era uno dei talenti più interessanti della Roma. Oggi sta diventando uno dei suoi simboli tecnici. Domani, continuando così, per convincere i Friedkin a sedersi anche soltanto al tavolo potrebbe servire davvero una proposta fuori mercato. Perché i centrocampisti bravi sono tanti. Quelli universali, molti meno.
Giallorossi.net | A. Fiorini
Da vendere mai! Oltretutto col casino City non sarà facile per nessuna squadra trovare i 100M che servono.
Il punto non è se te lo pagano 80, 100 o 150. Il punto è se vuoi e puoi tenerlo o se vuoi venderlo per cercare altro.
Ma se tonali è costato 115 milioni ma questo quanto vale? 150 milioni
Se il parametro e’ Tonali , Manu Kone vale 230 senza trattativa.
Tonali pagato dal Tottenham 130 milioni, noi avremmo dovuto accettare 61 dal Chelsea ultimo giorno di mercato con i giornalari, comunicatori di scemenze e mediocri opinionisti tutti a parlare di super offerta. Resistiamo alla mediocrità incompetente che vuole travolgere Roma e la Roma. Pallotta aveva ragione su una cosa, far sparire tutte le radio romane creando un media center autonomo
Se è uno solo la vedo dura sia autonomo!
Articolo dedicato a quelli che Konè si può sostituire…
Ma anche a quelli che lo valutavano 35 /40 mln
Gazzettari, Tuttisporti . .
L’obbrobrio per me si è raggiunto con quei titoloni riguardanti uno scambio Konè x Frattesi Secondo costoro, dovevamo dar via un giocatore come Konè per una quaglia convinta Uno scambio alla pari senza alcun introito Se penso che c’era chi approvava tale “idiozia” mi vien da ridere I soliti trolloni ad oggi spariti
Che coppia sarebbe kone-bakola? Se a gennaio prende bakola ( centrocampista del Sassuolo ricorda il primissimo kone…) sarebbe la coppia perfetta
Bakola viene al posto di Manu
Lasciar andare un giocatore forte-forte crea sempre più problemi di quanti non ne risolva.
C’è da dire che, in questo inizio di stagione, Koné ha eliminato certe “pause” (“passaggetti & passeggiate”) cui in precedenza era soggetto. Comunque ce ne serve un altro con caratteristiche analoghe per farlo rifiatare. Aspettiamo De Roon in piena forma…
per tenere Kone’ , Malen , Wesley sara’ necessario rivedere la strategia degli ingaggi
La strategia degli ingaggi dipende dai risultati e dall’autofinanziamento (e annesse rivalutazioni dei cartellini).
In definitiva, dipende dal tenere Koné, Malen e Wesley e affiancargli altri di tale livello.
Pare un circolo vizioso: in realtà è la collocabilità della Roma ai vertici del calcio UEFA.
Compito arduo perché le posizioni dominanti tendono perpetuarsi proprio date le regole UEFA.
Gasp sta facendo un tentativo di upgrade senza precedenti e che speriamo si riveli strutturale.
I famosi assalti dell’Inda: Konè e conguaglio per Frattesi…
Qualcuno poche settimane addietro lo riteneva sacrificabile per finanziare il mercato…tanto non segna….
Ma a prescindere dai due gol dell’ultima partita, solo un ciuccio potrebbe non capire quanto pesa un giocatore così.
C’è una Roma con Kone’ e una Roma senza Kone’.
Dimenticavo…. Il famoso video post derby in cui non sembra esultare….
Il calcio tanti lo vedono, ma pochi lo capiscono. Basta ricordare quel tizio che su questo forum ha dato dello scarparo a Konè, siamo arrivati addirittura a questi livelli. Non è un caso che molto spesso spariscano alcuni utenti e ne appaiano altri, fortunatamente qualcuno ha ancora il senso della vergogna.
Un giocatore che me lo ricorda e prenderei ad occhi chiusi è Bakola del Sassuolo, Manu è fondamentale per il centrocampo della Roma, purtroppo se quest’anno non dimostri di stare a livelli alti anche in Champions la prossima estate potrebbe venire un top club a prendertelo…
Vabbè non facciamo gli ingenui.
La Roma non ha realmente protetto Konè perché nelle ultime due sessioni estive se non lo ha ceduto è perché nessuno si è presentato con argomenti convincenti.
Quindi godiamocelo finché c’è perché era dai tempi di Radja, Kevin, Daniele e Miralem che non avevamo un centrocampista di pari qualità in mezzo al campo.
Gli argomenti convincenti erano nell’ordine prima dei 70 e poi del 100 milioni, quindi la Roma lo ha protetto eccome, stante la sua dipendenza dal rispetto dell’accordo siglato con l’UEFA.
Giorgio tutto sta nella semantica del verbo proteggere. Per me proteggere un giocatore equivale a difenderlo da appetiti di qualunque entità, secondo te invece equivale a trattenere un giocatore salvo ricche offerte. Stando ai diretti interessati (Gasp e D’Amico) per Konè in estate non ci sono state offerte e anche l’interesse del Chelsea sul gong è stato solo un sondaggio. Quindi non sapremo mai cosa sarebbe successo se fosse arrivata una richiesta concreta anche di soli 50-60 ml.
Vege il problema è il nostro campionato
Non produciamo utili che ti consentono di bloccare un calciatore a qualsiasi cifra.
Il Milan Vende Rejnders miglior centrocampista del campionato
Il Napoli Kvara uno dei migliori esterni al mondo
L’Inter ha venduto mezza squadra negli ultimi anni
Se anche squadre più ricche di noi (Di fatturato intendo) sono costrette a vendere..
Il problema è il nostro campionato
In Premier possono dire NO
L’ultima in classifica prende come la nostra prima
Ecco il punto
Ma io Marco il punto lo conosco benissimo.
Anzi proprio perché lo conosco, ho trovato che il nostro Fiorini, solitamente sempre molto obiettivo, stavolta abbia proposto una versione edulcorata dei fatti presentando una società che proteggeva il giocatore da appetiti altrui ed un tecnico che faceva muro. Dalle dichiarazioni dei diretti interessati, che fino a prova contraria dovrebbero essere più attendibili delle nostre supposizioni, a me è parso che la realtà fosse un po’ diversa.
Vegemite D’Amico ha specificato che c’è stato un sondaggio ma la proprietà non ha dato modo di sedersi ad ascoltare l offerta facendo intendere che non c’era volontà di vendere..quindi merito della società che ha difeso i propri interessi, questo non significa che in futuro non verrà venduto.Detto ciò mi viene un po’ da ridere quando non si vende e perché non ci sono offerte valide,questo lo dite voi, quindi nessun merito alla proprietà poi per un ragazzino di 19 anni colpa degli Americani…
Daemsi, te lo ripeto, finché si tratta di supposizioni mie, tue e di qualunque altra persona non tesserata, possiamo filosofeggiare quanto vogliamo.
Ma io sto parlando di dichiarazioni di Gasperini e D’Amico.
Siccome non è difficile reperirle nel web, trattandosi della conferenza di D’Amico post mercato e di più di una dichiarazione del tecnico rilasciata sin dal suo insediamento, abbiate la grazia di ascoltarle prima di contestare quello che scrivo.
Vegemtite hai ragione ricordavo male riguardo alle dichiaraizoni nel senso che pensavo avesse dichiarato che non si sarebbero seduti al tavolo mentre lui aveva dichiarato che difficilmente ci sarebbe stata una cessione nell’ultima settimana.Questo io lo valuto comunque come o mi date una cifra importante sicuramente non i 50 mln che qualcuno ipotizzava altrimenti avrebbero accettato i 40/45 dell’Inter dello scorso anno.Anche quest anno hanno tenuto tutti anche con i problemi di FPF che abbiamo
Per quanto mi riguarda, non contestavo..
Semplicemente portavo una triste realtà che riguarda tutta la serie A
Un offerta altissima per qualsiasi giocatore della serie A.. Ed il giocatore parte
A meno che quella squadra non ha già fatto una ricca plusvalenza
Mentre in Premier una squadra può permettersi di dire NO..
Noi non possiamo..
Se per Kone arriva un offerta mostre..
Possiamo fare ciò che vogliamo, ma il ragazzo parte..
Purtroppo è il nostro campionato il problema.
Forza Roma
@@@ Daemsi
👍
@@@ Marco
Non era una risposta rivolta a te.
Che non ci siano incedibili l’ha detto Gasperini almeno centinaia di volte anche se molti utenti pensano invece che a Trigoria abbiano eretto dei muri. Certo poi un conto è cedere come faceva Sabatini, che a dispetto di quello che si narra cedeva molta zavorra di anno in anno ma di BIG ha venduto solo Lamela, Marquinos, Pjanic e Benatia in 6 anni, un conto è smontare una rosa come ha fatto Monchi che in 2 anni ha ceduto mezza squadra.
Gasp e D’Amico all’Atalanta costruivano campioni che poi l’Atalanta vendeva , se la Roma riuscisse a non vendere i campioni che costruisce in due tre anni potremmo raggiungere i livelli del PSG. Certo il monte ingaggi dovrà salire ma se vuoi salire di livello e restarci è inevitabile e fondamentale lo stadio di proprietà e mantenersi sempre in zona champions.
Lo stadio da 65 mila posti per la tifoseria che produce la Roma è piccolo.
A dire il vero il PSG ha speso miliardi in una decina d’anni, per arrivare a quale livello, in due o tre anni a meno di miracoli è impossibile. La strada intrapresa sembra però quella giusta.
Lasciamo stare l’esempio con il Psg..
L’Atalanta di Gasp prendeva calciatori di livello medio, che poi Gasp trasformava, lo stesso Lookman era un giocatore da 5 goal in premier, non veniva riscattato neanche dal Fulham
Il Psg negli ultimi anni ha iniziato a fare seriamente
Ha preso i migliori giovani al mondo
Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Kvara, Doue, Barcola, Pacho, Godts
Ha aggiunto dei campioni come Dembele, Hakimi, Fabian, Tenendo Marquinhos
Monte ingaggi che esplode
Lascia stare
questo.Kone farebbe la differenza ovunque
La francia in temini di individualità é la nazionale piú forte e anche li Koné é sempre più centrale
Se ci prendessimo anche l’altro Kone ( ha caratteristiche fisiche e dinamiche differenti ma ha un potenziale simile ) … con entrambi avremmo il cc più forte del mondo sia in interdizione sia in proposiIone
il centrocampo è il cuore di una squadra. Attualmente il problema è il divario tra Konè e le riserve, visto che al suo livello non si avvicina nessun centrocampista della rosa. Speriamo in un rinforzo a gennaio che gli permetta di rifiatare
Questo Koné è incedibile oppure vale 150 milioni viste le cifre che girano di questi tempi.
A fronte di come stava, se lasciavi lui in campo e facevi entrare De Roon
al posto di Soulè, mai avrebbero pareggiato gli strisciati.
A distanza di giorni, ancora non riesco a digerire quella partita.
FRS
…bravo Fiorini, condivido tutto. La Società nel recente mercato ha tenuto i pezzi pregiati sacrificando qualche giovane (vedi Romano) e per questo è stata additata dalle solite testate al servizio delle strisciate…. finalmente un articolo obiettivo.
Io penserei già al futuro bloccando Bakola e il giorgiano del Frosinone! Inserendo questi due saremmo perfetti! Intanto, lo ripeto. Li bloccherei in modo che non vadano ad altri e poi decidere se prenderli a gennaio o giugno ma prenderli sicuramente! La difesa e’ forte, il centrocampo si rafforzerebbe e l’esterno ce lo avremmo! Avremmo due squadre ottime!
se i 60 milioni fossero arrivati a luglio i Friedkin lo avrebbero impacchettato e ora a centrocampo ci saremmo trovati con il marocchino e un altro non certo di questo livello
Tutto è possibile, ma stai vivendo di Se, di Ma..
La realtà invece ci dice altro..
La Roma negli ultimi anni ha trattenuto Svilar, Ndicka, Ha rinnovato Dybala, ha tenuto Kone, ha aggiunto Wesley e Malen, tenendo alla fine anche Soule, aggiungendo Mora..
Il Milan tanto per fare un esempio ha Venduto Rejnders il miglior centrocampista della serie A per 55 mln
La Roma nonostante il S.A non ha venduto nessuno, ma ha aggiunto.
Questa non è una banalità
Forza Roma
chi te l ha detto Rossi????
Perché dite che Bakola è simile a Kone per caratteristiche?
Sono giocatori totalmente diversi..
Kone e un giocatore che recupera palloni, il suo strapotere fisico lo porta a dominare il centrocampo, il recupero palla è il suo pane
Bakola e l’opposto, e addirittura un trequartista, che sta giocando come mezzala offensiva, il suo difetto è proprio il recupero palla..
Mentre è molto bravo nella conduzione e nel primo stop
Sono calciatori totalmente diversi..
Le caratteristiche sono opposte
gittens ed un terzino sx forte e ce la giochiamo fino all’ultima giornata!!!
è un dybala prestato al centrocampo. ovviamente le qualità sono differenti ma è per fare un esempio. se l’argentino nel reparto attaccanti è il nostro giocatore più pregiato, manu lo è al centrocampo. mi piacerebbe vederlo affiancato da un regista vero.
titolare della nazionale francese maggiore, va blindato con aumento ingaggio se non vuoi perderlo. Perchè per il prossimo anno tenerlo sarà dura. È sempre stato forte ma noto che continua a migliorare e contro l’Inter mi ha seriamente colpito.
Zidane ha confermato l’eccellenza di Konè…oggi nei primi cinque centrocampisti al mondo : valore ??? Le indicazioni vengono dai giocatori venduti o acquistati in quel reparto da top club
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.