Lippi: “La Roma è in lotta per lo scudetto, sarà una corsa a quattro fino alla fine”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marcello Lippi, ex allenatore della Nazionale campione del Mondo nel 2006, inserisce anche Roma e Lazio nella lotta allo scudetto di questo campionato.

Nel corso di un’intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport, l’allenatore toscano non ha dubbi: “Le ultime giornate e la Supercoppa hanno detto che Lazio e Roma sono lì e se la giocano alla pari per lo scudetto“.

Roma e Lazio distano rispettivamente sette e sei punti dalla vetta della classifica, una distanza che non appare incolmabile e che per Lippi terrà in corsa le due squadre capitoline sino all’ultima giornata di campionato: “Sarà una lotta a quattro, fino alla fine”.

Fonte: Gazzetta dello Sport