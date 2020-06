Lipsia, Nagelsmann: “Schick giocatore da sogno ma non possiamo pagare la cifra richiesta dalla Roma”

ULTIME AS ROMA – Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato del riscatto di Patrik Schick, da lui considerato un attaccante “da sogno”, e della trattativa in corso con la Roma.

Nonostante gli apprezzamenti del tecnico però, il club tedesco non ha però esercitato il diritto di riscatto e non sembra intenzionato nemmeno ad arrivare ai 25 milioni pagabili in un’unica soluzione richiesti dalla Roma. Le trattative però proseguono, come rivela lo stesso Nagelsmann:

“Patrik è stato un giocatore da sogno per me, ma tutto deve essere fatto all’interno della ragione, anche noi stiamo lottando con gli effetti della pandemia del Covid-19 e non possiamo buttare soldi in giro. Non possiamo pagare la cifra richiesta, quindi stiamo ancora negoziando“.