Calciomercato Roma, è Schick l’alternativa a Immobile per il Newcastle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Immobile nel mirino del Newcastle. Il club inglese, che con l’arrivo della nuova proprietà saudita ha intenzione di investire parecchi milioni sul mercato per rendere subito il club competitivo ad alti livelli, sta cercando anche Patrik Schick.

La notizia di oggi infatti vede il Newcastle intenzionato a offrire ben 55 milioni alla Lazio per avere l’attaccante napoletano, a cui sarebbe pronto a proporre un contratto da 8 milioni l’anno. Lotito però sembra intenzionato a dire di no, facendo sì che gli inglesi spostino altrove le loro mire. E cioè su Patrik Schick.

Lo riferisce il portale “Calciomercato.com“. Il Newcastle infatti vuole rinforzare la sua squadra con acquisti di calciatori quotati ma anche giovani. Schick, che ha collezionato 10 gol con la maglia del Lipsia, è uno di questi. E se i tedeschi tentennano davanti ai 25 milioni richiesti dalla Roma, gli inglesi non avrebbero di certo problemi a investire una cifra del genere per l’attaccante ceco.

Fonte: Calciomercato.com