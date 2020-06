Di Marzio: “La questione Petrachi è un pretesto, serve chiarezza sulle strategie di mercato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, da sempre molto attento alle vicende di mercato, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Rete Sport per parlare della situazione complicata che vive la Roma in queste ore, con il ds Petrachi in bilico e le questioni legate alle cessioni ancora da sciogliere.

Ovviamente al centro di tutto ci sono Zaniolo e Pellegrini, i due calciatori che hanno più mercato ma che i tifosi vorrebbero che il club blindasse a tutti i costi. Ma la Roma può davvero permetterselo? Prova a rispondere Di Marzio: “Le strade sono due: o si ricapitalizza con un intervento forte, o si vendono i giocatori”.

“Sappiamo che la società è in vendita, lo ha detto Pallotta ieri, ma a oggi non c’è una cessione concretizzata. Quindi cosa fai, o vai avanti vendendo i giocatori o vai avanti ricapitalizzando. Questo è il nodo, a prescindere dalla questione Petrachi. Io credo che la questione Petrachi sia un pretesto“.

Serve chiarezza con i tifosi. Anche Di Marzio è convinto di questo: “La proprietà deve essere chiara da quello che sarà il progetto futuro, a prescindere da chi sarà il direttore sportivo che la metterà in pratica. I tifosi della Roma sono passionali, voi lo sapete meglio di me, e vogliono sapere le cose come stanno. Basta dirlo, almeno si mettono il cuore in pace senza passare un’estate di nervosismi. Il principio fondamentale è quello di essere chiari con la gente”.

Fonte: Rete Sport