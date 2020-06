“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma è di Pallotta, il prezzo lo decide lui”, CATALANI: “C’è un’altra trattativa in ballo, ecco perchè ha detto no a Friedkin”, GALOPEIRA: “Sabatini ama ancora la Roma, avremmo bisogno di lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Pallotta ha parlato, che strano… Chi l’aveva detto? L’intervista l’ho trovata sobria. Io non so se è stata pulita o tagliata. Probabilmente sì. Sabatini dovrebbe venire a darci una mano, sempre ovviamente che Petrachi davvero vada via. Dovrà essere un mercato fatto di pensiero, e chi meglio di lui…. Se so qualcosa? No, giuro… Io farei una raccolta firme. Facciamo così, raccogliamo i messaggi degli ascoltatori e glieli mandiamo. Ma secondo voi Sabatini la ama ancora la Roma? Io mi sento di dire di sì… Alisson, Marquinhos, Strootman, Benatia, Dzeko, Salah…questi sono fatti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Corriere dello Sport oggi fa un titolo di una stupidità unica: “Pallotta si arrende“, e invece se c’è una cosa che non fa Pallotta è arrendersi. Nella sua auto-intervista fa una cosa clamorosa, si incensa, nella prima parte dell’intervista sembra parlare con un beato. Sono rimasto basito. E’ vergognoso. La seconda parte poi è uno spettacolo puro. Di Friedkin dice che potrebbe ancora parlarci se avesse i soldi, ma Friedkin è su Forbes, mentre Pallotta non sta manco sul Gambero Rosso…”

David Rossi (Roma Radio): “Le parole di Pallotta sono state banali. Non sono dichiarazioni che squarciano il cielo, ha chiarito la sua posizione rispetto all’aspetto societario. Ha parlato dell’offerta di Firedkin e ha detto che non era accettabile, ed è una sua valutazione. Chi dice “Pallotta vattene” dimentica che il club è di proprietà di un signore che ha tirato fuori i soldi e quindi ha tutto il diritto di stabilire il prezzo giusto per cedere il club… Come al solito in questa città trasformiamo tutto in opinabile, anche i numeri. Diranno che i soldi non li ha tirati fuori lui ma la banca, che la Roma è della banca… Ricordiamoci che la Roma era finita davvero in mano a una banca. Pallotta l’ha comprata da una banca, ma il presidente della Roma è stato Cappelli di Unicredit, e qualcuno se lo dovrebbe ricordare…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Sono parole chiarificatrici quelle di Pallotta, ma incideranno poco su chi ha un’idea preconcetta sul presidente. Lui spiega perchè la Roma è rimasta nelle sue mani e spiega anche i motivi per cui nessuno molla. Si continuano gli investimenti e la gestibilità quotidiana del club e spiega il perchè. Per molti Pallotta dovrebbe andare via rimettendoci un sacco di soldi, cosa che veramente nessuno dovrebbe permettersi di dire. Pallotta è una persona trasparente, poi può piacere o meno. E’ un po’ stanco di essere messo sempre sul banco degli imputati. Non è un presidente perfetto come nessuno, ha fatto degli errori, ma il punto centrale è che non ha guadagnato un euro con la Roma. I soldi prodotti sono stati reinvestiti, e molti altri ne sono stati messi nel club e questo dovrebbe bastare… Io con Pallotta alla Roma ho vissuto anni importanti, su questo non ho nessun dubbio…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Pallotta è colui che ha inventato il primo Covid calcistico, perchè ha inventato il distanziamento sociale…La confusione che regna è terribile, e mi fa specie che Pallotta non abbia accettato l’offerta al ribasso del texano. Ma quanto vuole mettersi in tasca? Ma prenditi questi soldi e vattene, hai fatto disastri per otto anni. Chiunque prenderebbe 20-30 milioni di buonuscita dopo aver fatto otto anni di disastri. Perchè non accetta? Perchè evidentemente ha la possibilità di un’altra trattativa, e una la conosco anche io, per la quale spera di ricevere più soldi. Nomi? Non posso dire chi, perchè ho promesso di non dirlo. Questa trattativa è stata fatta a livello colloquiale con Fienga, e ora si aspetta che l’interlocutore principale diventi Pallotta. Lui sa che deve vendere: meglio incassare 30 milioni oggi , o aspettare che siano 70-80 più in là? Siccome non gliene frega niente della Roma che va sempre più giù, e allora aspetta. E’ classico di chi fa finanza…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Le parole di Pallotta? Intanto dice che non vede l’ora di veder vincere la Roma, ma evidentemente da Boston il mondo sembra diverso dato che lui non ha mai vinto nulla. Su Friedkin dimentica che quando tratti per un attico in buonissimo stato, se poi succede un evento imprevisto e l’attico perde di valore il prezzo non può essere lo stesso. Pallotta stavolta dice che vuole lasciare, e lo dice apertamente… Lui non farà mai una conferenza stampa, non farà mai un’intervista vera. Lui voleva solo far sapere che vuole cedere la Roma e di farsi avanti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Pallotta vende una cosa e chiaramente ne vuole ricavare la cifra che lui decide, chi vende fa la cifra. Può essere che Friedkin si sia presentato con un’offerta adeguata o con soldi dilazionati e non tutti subito, e quindi a lui questa cosa non è sconfinferata. E io da questo punto di vista sono con Pallotta. Lui però fa il paragone con una casa, ma ricordiamoci che la casa devi poterla mantenere pagando condominio e bollette. E se non ce la fai, poi il debito aumenta. Pallotta non ama la Roma, ma ora con lo stadio si rende conto che ci sono le elezioni e questo forse è il momento migliore per vedere il via libera allo stadio… La sua non è stata un’intervista, ma una comunicazione fatta sotto forma di intervista… Lui dice quello che vuole, ma noi volevamo sapere altro, se certi giocatori verranno ceduti, del rapporto con Petrachi, del bilancio…questo volevamo sapere…”

Franco Melli (Radio Radio): “Pallotta fa capire che spesso sono trapelate notizie non vere o cose chje non dovrebbero uscire. Per il resto è la solita intervista istituzionale, non spiega perchè non viene a Roma da due anni. Perchè la Roma ha perso quota in questi ultimi due anni? Perchè il bilancio è a questo livello? Queste erano le domande da fare, coincise e dirette. Io credo che lui non lascerà prima della costruzione dello stadio, che riporterà il valore della Roma in alto. Secondo lui Friedkin non era l’acquirente ideale…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gli spifferi ci sono sempre stati, anche 50 anni fa. Il virus è diventato un problema, non vorrei che l’acquirente ora aspetti. Se Pallotta non è in grado di rilanciare la Roma, ora diventa difficile ripartire con il mercato, soprattutto adesso che non sai chi sarà il ds. E dopo diventa difficile. Io spero che ci sia questo gruppo di acquirenti e che si faccia avanti. Io penso che Pallotta non veda l’ora che qualcuno si faccia avanti…”

