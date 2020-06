Roma, con Petrachi ai saluti si riparla di Sabatini

ULTIME NEWS AS ROMA – Per un ds che va ce n’è uno che potrebbe tornare. Siamo nel campo delle purissime illazioni, o per qualcuno di semplici sogni. Ma con Gianluca Petrachi sul punto di salutare, tanti tifosi adesso sperano di poter rivedere Walter Sabatini di nuovo a Trigoria.

Difficile, non tanto per i sentimenti che l’ex direttore sportivo nutre per questa piazza, ma per i rapporti non idilliaci che si sono venuti a creare nel corso degli anni con il presidente Pallotta. Eppure oggi l’emittente Tele Radio Stereo ha pensato di cominciare una raccolta di messaggi d’affetto degli ascoltatori da spedire poi a Walter Sabatini. Tra questi è giunto anche quello di Santiago Sabatini, figlio del ds, che da tifoso della Roma si augura un ritorno del padre alla guida della direzione sportiva del club giallorosso.

L’intento sarebbe quello di far sapere al dirigente quanto la piazza ancora lo apprezzi per il lavoro fatto nei suoi anni in giallorosso e, perchè no, invogliarlo a tornare a lavorare qui. Ma ovviamente a decidere non potrà essere Sabatini. L’ultima parola in ogni caso spetterà a Pallotta, che prima di tutto deve risolvere il contenzioso con Petrachi: l’attuale direttore sportivo non ne vuole sapere di dimettersi e chiede una buonuscita per lasciare il suo incarico.

Redazione Giallorossi.net