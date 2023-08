Little Roma

AS ROMA NEWS – Altro che Big Roma. Mentre i tifosi sognavano lo sbarco di Lukaku, che non si è ancora materializzato, la squadra a Verona non si risveglia dal torpore di questo preoccupante avvio di campionato e incassa la prima sconfitta stagionale dopo appena due partite.

E il dato più preoccupante è che il calendario sarebbe dovuto essere favorevole ai giallorossi: Salernitana e Verona non erano di certo considerate avversarie insormontabili per una Roma che, nonostante le difficoltà, aveva i favori del pronostico dalla sua parte. E invece, dopo il pareggio interno contro i campani, ieri è arrivato un inaspettato ko contro l’Hellas di Baroni.

Una sconfitta strana, prima ancora che brutta. Perchè i giallorossi nel primo tempo avevano nuovamente lasciato intravedere segnali incoraggianti: la manovra è apparsa a tratti più fluida e verticale rispetto alla stagione scorsa, anche se la squadra è sembrata meno solida da un punto di vista difensivo e va facilmente in affanno quando viene attaccata, specie quando perde palla.

Anche al Bentegodi la gara si mette subito male al primo tiro in porta degli avversari, ma stavolta è per colpa di un errore di Rui Patricio, già finito sul banco degli imputati dei tifosi. A fine primo tempo arriva poi la mazzata in contropiede, con Ngonge che irride Smalling e manda la Roma negli spogliatoi col morale sotto gli scarpini.

I giallorossi provano a reagire, creano qualche buona occasione, colpiscono la solita dose di pali, tirano tante volte verso la porta, ma non sempre con la giusta cattiveria o qualità. Ai punti, insomma, la Roma avrebbe meritato un altro risultato, ma il calcio purtroppo non funziona così. Il risultato finale è 2 a 1 per i veneti, e non può essere ignorato. L’Hellas, ancora più della Salernitana, è sembrata una squadra molto modesta che nonostante i sei punti lotterà duramente per salvarsi. Ai gialloblù è bastato fare la propria sporca partita per portarsi a casa i tre punti nonostante l’inferiorità numerica arrivata nei minuti finali.

Per i giallorossi è già crisi: venerdì sera all’Olimpico arriva il Milan che vola a punteggio pieno, e un altro ko aprirebbe un primo solco molto profondo con le parti alte della classifica. Con Dybala di nuovo acciaccato per l’ennesimo fastidio muscolare e Renato Sanches subito ai box, la speranza dei giallorossi risiede in Lukaku: il belga scalpita per volare a Roma, e i tifosi smaniano di vederlo in campo. Il suo arrivo a Trigoria può essere quello scossone necessario a risvegliare la squadra e ricaricare un ambiente depresso. La paura, infatti, è di assistere a un altro campionato da sesto o settimo posto. Una mediocrità a cui questa squadra non può e non deve abituarsi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini