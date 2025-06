LIVE! Angelino-Al Hilal, accordo totale con la Roma per 22-25 milioni di euro. Giocatore in viaggio per Parigi (AGGIORNAMENTI)

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – Angelino è diretto a Parigi per chiudere l’accordo personale con l’Al Hilal. La Roma ha già dato il via libera all’affare con i giallorossi che incasseranno circa 23 milioni di euro più bonus. Lo riferisce il giornalista Gianluigi Longari di Sportialia.

🚨 Al Hilal 🇸🇦 ha rotto gli indugi: si chiude per #Angelino della #Roma. L’esterno della #Roma è diretto a Parigi. per chiudere gli accordi personali con il club saudita. I giallorossi incasseranno circa 23M più bonus. https://t.co/hWkb12G27d — Gianluigi Longari (@Glongari) June 9, 2025

AGGIORNAMENTO ORE 15:45 – L’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha in pugno Angeliño: c’è sia l’ok del calciatore che da parte della società giallorossa, e restano da ultimare solo gli ultimi dettagli. A riferirlo in questi minuti è Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Per il terzino spagnolo della Roma è stata depositata un’offerta tra i 22 e i 25 milioni di euro.

Il club saudita però non molla Theo Hernandez, che era e resta la prima scelta. Si farà infatti un ultimo “disperato” tentativo per cercare di portare il francese in terra saudita e, in caso non dovesse andare, l’Al-Hilal andrebbe a chiudere per Angeliño.

AGGIORNAMENTO ORE 15:20 – Stando a quanto riferisce Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport, Angelino ha accettato il trasferimento in Arabia Saudita anche perchè Gasperini ha chiesto a Ghisolfi un esterno con caratteristiche diverse da quelle dello spagnolo.

#Angeliño accetta la pista saudita, anche perché Gasperini ha chiesto a Ghisolfi (e vuole) un altro esterno con diverse caratteristiche. https://t.co/ozz7js2UXA — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) June 9, 2025

AGGIORNAMENTO ORE 11:50 – Arrivano aggiornamenti su più fronti riguardo alla trattativa in corso tra la Roma e l’Al Hilal. Stando a quanto riferisce Filippo Biafora, il club giallorosso non ritiene sufficiente i 20 milioni offerti per Angelino: le parti sono al lavoro per trovare un accordo prima del 10 giugno, quando chiuderà la finestra speciale di mercato creata in vista del mondiale per club. Al calciatore intanto, aggiunge Fabio Balzani di Leggo, sarebbe stati proposti ben 10 milioni di euro di stipendio, cifra che sta facendo vacillare lo spagnolo.

Da intoccabile a primo giocatore sacrificato sul mercato: il terzino spagnolo Angelino, uno dei migliori in questa stagione con la maglia della Roma, potrebbe salutare molto presto la Capitale e cominciare una nuova avventura in Arabia.

L’Al Hilal di Simone Inzaghi, dopo aver fallito l’assalto a Theo Hernandez (non si vuole traferire in quel campionato), sta puntando le sue fiches sul terzino giallorosso. Secondo Fabrizio Romano, la Roma avrebbe ricevuto un’offerta superiore ai 20 milioni di euro e le trattative sono in corso.

🚨🔵 Al Hilal have submitted a bid in excess of €20m for AS Roma left back Angeliño, negotiations underway. He’s the main option after Theo Hernández deal stalling with player not keen on the move. Angeliño, one of the best LBs in Serie A this season now wanted in Saudi. 🇸🇦 pic.twitter.com/AhO1fwLGJK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025

Colloqui continui nelle ultime ore anche tra il club saudita e gli agenti del calciatore per arrivare a dama: Angelino infatti, a differenza di The Hernandez, non ha chiuso la porta a un trasferimento in Arabia. L’affare è caldissimo, e si potrebbe concludere positivamente già nelle prossime ore.

IN AGGIORNAMENTO…