CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 9 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:15 – Suggestione Garnacho per la Roma

Da Manchester è in uscita Garnacho (20) visto il rapporto logoro con Amorim. E proprio l’argentino in questi giorni si trova nella capitale con la compagna e blogger Eva Garcia che ieri ha postato un emblematico: «Tutte le strade portano a Roma». Garnacho, 20 anni, ha tutte le caratteristiche giuste per il gioco offensivo di Gasp e ha uno stipendio alla portata oltre al passaporto spagnolo. (Leggo)

Ore 9:10 – Darboe offerto a Pisa e Cremonese

Nei giorni scorsi si è rivisto a Trigoria Ebrima Darboe (24) per svolgere delle terapie. II centrocampista è stato offerto a Pisa e Cremonese dopo l’anno in prestito al Frosinone. (Il Messaggero)

Ore 8:40 – L’Arabia tenta El Shaarawy e Gollini

L’Arabia Saudita sembra aver posato gli occhi sulla Roma: oltre ad Angelino, anche Stephan El Shaarawy (32) e Pierluigi Gollini (30) potrebbero salutare il club giallorosso in estate e sia l’esterno sia il portiere sarebbero tentati da un trasferimento in Arabia. (Il Messaggero)

