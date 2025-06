LIVE! Angelino, la Roma respinge la prima offerta da 20 milioni: si tratta per arrivare a un accordo. Al calciatore proposto un contratto da 10 mln

Da intoccabile a primo giocatore sacrificato sul mercato: il terzino spagnolo Angelino, uno dei migliori in questa stagione con la maglia della Roma, potrebbe salutare molto presto la Capitale e cominciare una nuova avventura in Arabia.

L’Al Hilal di Simone Inzaghi, dopo aver fallito l’assalto a Theo Hernandez (non si vuole traferire in quel campionato), sta puntando le sue fiches sul terzino giallorosso. Secondo Fabrizio Romano, la Roma avrebbe ricevuto un’offerta superiore ai 20 milioni di euro e le trattative sono in corso.

🚨🔵 Al Hilal have submitted a bid in excess of €20m for AS Roma left back Angeliño, negotiations underway.

He’s the main option after Theo Hernández deal stalling with player not keen on the move.

Angeliño, one of the best LBs in Serie A this season now wanted in Saudi. 🇸🇦 pic.twitter.com/AhO1fwLGJK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025