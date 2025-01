AZ ALKMAAR-ROMA: 1-0 (80′ Parrott). Giallorossi sfortunati, altra sconfitta in trasferta

AS ROMA NEWS – Penultimo match della fase uno dell’Europa League per la Roma, di scena questa sera sul campo degli olandesi dell’AZ Alkmaar. I giallorossi conservano ancora una timida speranza di poter ottenere il pass per gli ottavi di finale senza passare per il playoff, ma devono vincere stasera.

Il compito non sarà facile per i ragazzi di Ranieri: l’AZ infatti si trova a un solo punto dai giallorossi e puntano a sfruttare il fattore casa per battere la Roma e scavalcarla nella classifica generale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Fischio finale. Altra sconfitta in trasferta, stavolta decisamente immeritata. Giallorossi piuttosto sfortunati a prendere il gol nel secondo tempo nel momento in cui avevano il maggior controllo sulla partita. Ora testa al campionato.

92′ – Assedio della Roma, che attacca a pieno organico alla ricerca del pareggio.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ – Ci prova Ndicka da fuori area, mancino fuori misura.

85′ – Esce Paredes, entra Baldanzi.

80′ – Gol dell’AZ. Gli olandesi sfruttano una ripartenza e trovano il gol con Parrott.

73′ – Cambio nella Roma: esce Saelemaekers, entra El Shaarawy.

70 ‘ – Molta più Roma in questo secondo tempo, ma i giallorossi non riescono a trovare la via del gol.

63′ – Doppio cambio per l’AZ: esce Koopmeiners ed entra Belić, esce Lahdo ed entra Buurmeester.

53′ – Ammonito Meerdink dopo un fallo su Hummels.

51′ – La Roma è ripartita forte, l’ingresso di Soulè sembra aver dato una spinta decisiva al gioco dei giallorossi.

48′ – Occasione Roma! Cross dalla destra di Saelemaekers, rabona splendida di Angelino e conclusione al volo di Dybala che però spara alto!

46’ – Si riparte. Nella Roma esce Dovbyk ed entra Soulè.

PRIMO TEMPO

45′ – Fine primo tempo. Partita bloccata, più AZ che Roma ma tanti errori da entrambe le parti.

40′ – Occasione per l’AZ. Poku mette in difficolta la difesa giallorossa con la sua velocità, il cross a centro è restinto male da Ndika, ma per fortuna Meerdink non riesce a concludere nello specchio della porta.

34′ – Ammonito Hummels. Giallo che rischia di pesare sulla partita del difensore tedesco.

24′ – Errore di Angelino, Mijnans si presenta a tu per tu con Svilar ma l’intervento provvidenziale di Koné in scivolata salva la Roma.

19′ – Dovbyk ammonito per un fallo su Goes, colpito al volto dall’attaccante nel tentativo di liberarsi dalla marcatura stretta dell’avversario.

10′ – Primi dieci minuti equilibrati, per ora nessuna emozione.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia AZ Alkmaar-Roma!

LE ULTIME LIVE DALL’AFAS STADION

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Tempo perturbato sopra Alkmaar. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

AZ ALKMAAR-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe; Clasie, Mijnas, Koopmeiners; Poku, Meerdink, Lahdo. A disposizione: Zoet, Werhulst, Martins Indi, Dekker, Belic, Smit, Buurmeester, Parrott, Daal, Addai. Allenatore: Martens.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala; Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Marcaccini, Abdhulamid, Hermoso, Mancini, Soulé, Pellegrini, El Shaarawy, Baldanzi, Zalewski, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Peljto. ASSISTENTI: Ibrisimbegovic-Beljo. QUARTO UOMO: Bandic. VAR: Dingert. AVAR: Kwiatkowski.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!