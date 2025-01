AZ ALKMAAR-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma incassa l’ennesima sconfitta in trasferta, battuta per 1 a 0 sul campo dell’AZ Alkmaar, con gli olandesi che hanno operato il sorpasso sui giallorossi nella classifica generale.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’AFAS Stadion per affrontare gli olandesi nel match valido per la penultima giornata della fase uno dell’Europa League.

Svilar 6 – Poco impegnato nel primo tempo, e ancora meno nel secondo. Non ha colpe sul gol.

Celik 5 – Oggi si capisce perchè Ranieri lo schiera quasi sempre in difesa: quando sale riesce a sbagliare quasi tutto. Decisamente poco reattivo in occasione del gol degli olandesi.

Hummels 6,5 – Gioca con sicurezza e disinvoltura. Autoritario negli interventi, non si fa spaventare dalla velocità di Poku.

Ndicka 6 – Nel primo tempo commette qualche ingenuità di troppo, nella ripresa fa buona guardia, complice il calo dell’AZ.

Saelemaekers 6 – Uno dei giocatori più vivaci e pimpanti, ma un po’ troppo impreciso. Dal 74′ El Shaarawys sv.

Konè 6 – Prezioso nel primo tempo anche in fase di copertura, decisivo il suo intervento in scivolata a salvare un potenziale gol. Cala nella ripresa. Non è brillante come nelle precedenti apparizioni, avrebbe bisogno di rifiatare.

Paredes 5 – Tante verticalizzazioni e chiusure, ma anche tanti errori oggi, specie di posizione. Dall’85’ Baldanzi sv.

Angelino 6 – Nel primo tempo un suo errore poteva costare caro alla Roma. Cresce nel secondo tempo, corre e lotta su ogni pallone. Splendida la rabona con cui serve Dybala, che però non riesce a trasformare in gol. Davvero troppi però i cross sbagliati.

Dybala 6,5 – La sua classe non si discute, ed è uno dei pochi che può accendere la Roma. Nel primo tempo predica nel deserto, nel secondo cresce con tutta la squadra, ma gli manca la giocata decisiva.

Pisilli 5 – Nel primo tempo si vede davvero poco. Molto confusionario, spesso avulso dal gioco.

Dovbyk 5 – Nervoso. Ingaggia un duello molto fisico con il suo diretto marcatore, ma a parte un sinistro debole dalla distanza combina poco. Ammonito, esce a fine primo tempo. Dal 45′ Soulè 6 – Il suo ingresso in campo dà più vivacità alla Roma, anche se a volte risulta un po’ fumoso. Merita fiducia.

CLAUDIO RANIERI 5,5 – La Roma si conferma incapace di vincere lontano dall’Olimpico. Oggi ci si mette anche un pizzico di sfortuna, ma la squadra ha fatto una fatica terribile a essere pericolosa in area avversaria.

