(LIVE!) BAYER LEVERKUSEN-ROMA: 0-0. Traversa di Diaby!

AS ROMA NEWS – Ci siamo. Tutto pronto per il fischio d’inizio di Bayer Leverkusen-Roma, gara di ritorno della semifinale di Europa League che deciderà quale delle due squadre volerà a Budapest il prossimo 31 maggio.

I giallorossi partono dal minimo vantaggio accumulato dopo la partita dell’Olimpico, e stasera dovranno cercare di sfruttare al meglio il gol di Bove messo a segno una settimana fa nel match di andata.

Mou quindi punterà su una squadra molto compatta e guardinga per non lasciare spazio ai velocisti del Bayer, chiamati ad attaccare per trovare la rete che rimetterebbe il discorso in parità. Servirà una gara perfetta per centrare il sogno della finale. Forza Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

15′ – Per ora la partita la fa il Bayer, che sta mettendo in difficoltà la Roma con il movimento costante di Wirtz sulla trequarti. I giallorossi per ora si stanno affidando un po’ troppo al lancio lungo verso le punte.

12′ – TRAVERSA BAYER! Ripartenza per Diaby che va via in velocità a Ibanez e calcia potente, scheggiando l’incrocio! Che rischio per la Roma!

10′ – Pericoloso il Bayer con una percussione centrale di Wirtz, palla che arriva a Diaby che calcia in porta mandando alto.

8′ – Conclusione di Demirbay dalla distanza, blocca facile Rui Patricio.

2′- SUBITO ROMA! Abraham di testa innesca Pellegini che centralmente calcia in porta dal limite, palla a lato non di molto!

0′ – Fischio del direttore di gara, comincia Bayer Leverkusen-Roma!

LE ULTIME LIVE DALLA BAYARENA

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

Ore 19:00 – Cielo sereno sopra Leverkusen, temperatura intorno ai 16 gradi, terreno di gioco in perfette condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

BAYER LEVERKUSEN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun. Allenatore: Xabi Alonso.

A disposizione: Lomb, Neutgens, Fosu-Mensah, Azhil, Amiri, Hudson-Odoi, Adli, Hlozek.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Zalewski, Tahirovic, Camara, Volpato, Wijnaldum, El Shaarawy, Dybala.

ARBITRO: Vincic (Slovenia)

ASSISTENTI: Klancnic-Kovacic (Slovenia)

IV UOMO: Peljto (Bosnia)

VAR: Kajtazovic (Slovenia)

ASS. VAR: Jug (Slovenia)

