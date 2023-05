TIAGO PINTO: “Siamo al 50% per la finale, forse anche meno. Belotti ha la nostra fiducia, farà gol importanti”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Bayer Leverkusen-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla semifinale di Europa League che si sta per giocare alla BayArena:

Tanti tifosi della Roma che guarderanno i voli per Budapest… lo consiglia o no?

“Non pensiamo assolutamente a Budapest. Siamo contenti che ancora una volta i tifosi sono presenti qui con noi. È una partita molto tosta e difficile, siamo al 50% per la finale, forse anche meno. Non vogliamo pensarci”.

Belotti non segna ma ha la fiducia di Mourinho.

“Oggi ci sono tanti casi così nel calcio mondiale. Il lavoro dell’attaccante non è più fare solo gol. Belotti non ha solo la fiducia dell’allenatore, ma anche della squadra e di tutti noi. Sicuramente farà gol importanti”.

Le sue scaramanzie prima di una partita così importante?

“Tutte le persone che mi vogliono bene e credono che io sia intelligente, se inizio ora a dire tutte le mie scaramanzie…(ride, ndr) Ne ho tante e durante la partita ancora di più. Abbiamo bisogno di routine, ne ho tante ed è difficile raccontarle”.