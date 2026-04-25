LIVE! Bologna-Roma: le probabili formazioni

Tutto pronto al Dall’Ara per Bologna-Roma, gara valida per la 34ª giornata di campionato. I giallorossi scendono in campo in un momento delicato, tra la corsa ai punti pesanti e le recenti novità societarie che hanno ridisegnato gli equilibri interni.
Di fronte un Bologna determinato a fare bene davanti ai propri tifosi dopo le ultime delusioni, in una sfida che può dire molto sul finale di stagione. Fischio d’inizio alle ore 18: segui con noi la diretta testuale del match, con aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni della partita.
IL PREPARTITA LIVE DAL DALL’ARA
Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima mite sopra Bologna. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma dovrebbe esserci la conferma del tridente formato da El Shaarawy e Soulè alle spalle di Malen.
BOLOGNA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI
BOLOGNA (4-3-3) – Ravaglia; João Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. All.: Italiano.
A disp.: –
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
Arbitro: Marco Di Bello
Assistenti: Berti – Di Gioia
IV uomo: Allegretta
VAR: Maresca
AVAR: Meraviglia
Giallorossi.net – Andrea Fiorini