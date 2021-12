BOLOGNA-ROMA: 1-0 (35′ Svanberg). Brutto passo indietro, altra sconfitta esterna per i giallorossi

BOLOGNA ROMA CRONACA IN DIRETTA – Dopo due vittorie consecutive in campionato, la Roma tenta di allungare la striscia vincente sul campo del Bologna di Sinisa Mihajlovic, distante dai giallorossi appena quattro punti.

Mourinho ha perso Pellegrini ma ritrova Cristante, e sembra orientato a non cambiare l’assetto della squadra che ha portato risultati in questo scorcio di stagione. L’impegno di stasera è insidioso, e i giallorossi dovranno stare attenti anche ai tanti diffidati in vista della partita di sabato contro l’Inter.

BOLOGNA-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita: la Roma sbatte contro Skorupski e perde al Dall’Ara. Il Bologna vince di misura grazie a un gran gol di Svanberg nel primo tempo. I giallorossi hanno avuto più occasioni e avrebbero meritato il pareggio, ma la prestazione resta comunque piuttosto deludente. E come se non bastasse Mourinho perde sia El Shaarawy per infortunio che Karsdorp e Abraham, entrambi destinati alla squalifica dopo i gialli rimediati oggi.

93′ – OCCASIONE ROMA: cross di Vina per Zaniolo, l’attaccante non ci arriva per un soffio, Skorupski in due tempi salva la porta!

92′ – Ammonito anche Karsdorp, anche lui diffidato: salterà Roma-Inter.

90′ – Cinque minuti di recupero.

90′ – DOPPIO CAMBIO BOLOGNA: dentro Orsolini, fuori Barrow. Fuori anche Douminguez, dentro Vignato.

86′ – OCCASIONE ROMA: Cristante serve Abraham in area, l’attaccante difende palla e si gira calciando in porta, grande risposta di Skorupski!

83′ – Rigore fischiato a Mkhitaryan annullato per fuorigioco dal guardalinee.

80′ – CAMBIO BOLOGNA: fuori Skov Olsen, dentro De Silvestri.

75′ – Abraham ci prova su punizione, palla che esce alla destra di Skorupski.

73′ – CAMBIO ROMA: fuori Mancini, dentro Vina.

72′ – Ammonito Zaniolo per simulazione.

70′ – OCCASIONE ROMA! Ripartenza Roma con Abraham lanciato da Cristante, palla a Mkhitaryan in area che calcia, Skorupski salva la porta! Poi l’armeno tenta anche un pallonetto, ma la palla esce!

68′ – Mkhtiaryan ha spazio centralmente e prova a calciare: conclusione troppo centrale, blocca facile Skorupski.

65′ – La Roma non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Skorupski, per ora gara molto deludente dei giallorossi, specie dopo il gol incassato nel primo tempo.

64′ – CAMBIO ROMA: dentro Cristante, fuori Veretout.

59′ – Ammonito Carles Perez per un fallo tattico a centrocampo.

57′ – La Roma sta cominciando ad alzare i ritmi e sta mettendo pressione sulla trequarti del Bologna.

51′ – CAMBIO ROMA: problema al polpaccio per El Shaarawy, dentro Shomurodov al suo posto.

46′ – Si riparte. Nella Roma c’è un cambio: fuori Diawara, dentro Carles Perez.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui il primo tempo: Roma sotto uno a zero, decide per ora una magia di Svanberg. I giallorossi hanno le occasioni migliori ma non le concretizzano, i padroni di casa capitalizzano al meglio l’unica palla gol creata. Dopo lo svantaggio però la squadra di Mourinho si deprime troppo e non ha saputo reagire.

45’+3′ – Zaniolo prova l’assolo centrale e poi calcia dalla distanza: conclusione potente ma centrale, non insidia Skorupski.

45′ + 1′ – Ammonito Abraham per una presunta sbracciata: era diffidato, salterà Roma-Inter. Il giallo è quantomeno severo, per non dire inventato.

45′ – Tre minuti di recupero.

42′ – OCCASIONE ROMA: Abraham colpisce la palla di ginocchio, la palla si impenna e sta per scavalcare Skorupkski che con un colpo di reni riesce a smanacciare in angolo!

38′ – Ammonito Soriano per una sbracciata su Mkhitaryan.

35′ – GOL DEL BOLOGNA: Svanberg controlla la palla dalla distanza, fa due passi e calcia con un gran destro angolatissimo che non dà scampo a Rui Patricio. Roma sotto alla prima occasione degli emiliani.

30′ – Gara ancora bloccata: la Roma ha avuto l’occasione migliore con Abraham, il Bologna invece non è ancora stato davvero pericoloso.

21′ – Skov Olsen appena dentro l’area tenta il sinistro a giro, attento Rui Patricio che blocca a terra.

19′ – OCCASIONE ROMA! Perfetto cross di Karsdorp a centro area per Abraham che di testa manda fuori da ottima posizione! Si dispera Tammy, sa di aver sprecato una palla gol ghiottissima!

16′ – CAMBIO BOLOGNA: non ce la fa Arnautovic, dentro Sansone.

14′ – Arnautovic si butta a terra: problema fisico per lui, il giocatore è contrariato.

9′ – Barrow ci prova dalla distanza dopo una sponda di Arnautovic, conclusione debole, blocca Rui Patricio.

6′ – El Shaarawy salta bene il diretto avversario poi serve Veretout sulla trequarti, il francese ha spazio e prova la conclusione in porta: tiro strozzato, palla che termina a lato.

0′ – Fischia Pairetto, comincia Bologna-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL DALL’ARA

Ore 17:30 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale e conferma tutte le anticipazioni fatte da Sky Sport: gioca Smalling, a centrocampo Diawara preferito a Cristante, in attacco confermata la coppia Zaniolo-Abraham.

Ore 17:20 – Questa la formazione ufficiale del Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate, Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey, Soriano, Barrow, Arnautovic.

Ore 17:10 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho e comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy, Zaniolo, Abraham.

Ore 16:30 – Due ore circa all’inizio del match. Cielo nuvoloso sopra lo stadio Dall’Ara ma per il momento non piove. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

BOLOGNA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate, Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey, Soriano, Barrow, Arnautovic. All.: Mihajlovic.

A disp.: Bardi, Binks, Bonifazi, Dijks, Viola, Sansone, De Silvestri, Orsolini, Santander, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy, Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Calafiori, Cristante, Darboe, Bove, Zalewski, Perez, Shomurodov.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

GUARDALINEE: Paganessi e Scarpa.

IV UOMO: Meraviglia.

VAR: Irrati.

AVAR: Affatato.

Giallorossi.net – A. Fiorini