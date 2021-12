TIAGO PINTO: “La Roma è sulla strada giusta per diventare ogni partita più forte. Portogallo-Italia? Se ci sarà, non la vedrò…”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Bologna-Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Dall’Ara:

Le stanno piacendo le scelte di Mourinho?

“Lui ha sempre detto che ci sono diversi moduli. La squadra ha dimostrato che sa giocare anche in questo modo. Ma si parla tanto del modulo, ma è la dinamica tra i giocatori che è importante. La squadra è sullla strada giusta per diventare ogni partita più forte.

E’ il mese della verità?

“No, non mi piace. Non mi piace dividere tra partite più o meno importanti. Per me il momento della verità è ogni partita. Dobbiamo affrontare il Bologna come Inter, Atalanta o Juve”.

Portogallo-Italia?

“Abbiamo scherzato un po’ perché non c’erano mai stati tanti portoghesi nella Roma. La battuta principale è che prima bisogna battere Macedonia e Turchia, se poi ci sarà Portogallo-Italia io non la vedo, meglio per non avere guerre interne…”