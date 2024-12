LIVE – Bove estubato dopo il malore di ieri: il giocatore è vigile e lucido. Esclusi danni cardiologici, possibile un calo di potassio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la paura di ieri, oggi arrivano aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni di salute di Edoardo Bove. Il giocatore, portato all’ospedale Careggi dopo il malore accusato nel corso di Fiorentina-Inter, è stato estubato ed è vigile e lucido, tanto da essere in grado di rispondere alle domande dei medici.

🚨 Positive news for Edoardo Bove as the night went well and Fiorentina’s player was extubated — after almost 13 hours.

Edoardo is awake, conscious as he answers questions. @repubblica reports sources confirming that there’s no brain or heart damage for Edoardo. pic.twitter.com/HKEv5ucw0I

