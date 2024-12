“ON AIR!” – ROSSI: “Bove? Troppi episodi del genere, è preoccupante”, CARINA: “La Roma sembra il Titanic, si continua a ballare nonostante lo schianto”, CORSI: “Ghisolfi non mi è piaciuto, parlare ora dei torti arbitrali è da poveracci”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Bove? Grande spavento, cominciano a essere un po’ troppi questi episodi. Il fatto che i calciatori vengano sottoposti a esami scrupolosi e che non evidenziano delle difficoltà che poi emergono, mi fa da pensar che c’è qualcosa che ci sfugge nella routine calcistica. Bisognerebbe andare più in protezione dei calciatori, sta diventando una consuetudine preoccupante. Non passa un anno senza che ci siano 2-3 casi di questo tipo nel calcio professionistico…Roma-Atalanta? Il fatto che ha perso la Lazio, pareggiato la Juventus, Fiorentina e Inter non hanno giocato…paradossalmente se facessi il miracolo di battere l’Atalanta la classifica assumerebbe connotati accettabili che ti permetterebbero di lanciare la volata in vista degli impegni contro Milan e Lazio. Il problema è che oggi affronti una squadra tosta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi fa sorridere che Ghisolfi si sia svegliato a dicembre per parlare dei torti arbitrali subiti… Io immagino che i vertici dell’Aia abbiano tremato dopo le parole di Ghisolfi…il problema non è dirlo o non dirlo, ma è la credibilità di chi le dice certe cose. Se magari l’avessero dette personaggi più rilevanti…Rocchi secondo me manco sa chi è Ghisolfi… Visto che tra i fatti contestati c’è stato anche un episodio di Genoa-Roma, se quel giorno invece di cacciare via l’allenatore lo avessero difeso da quella cosa ignobile successa in mezzo al campo, oggi avrebbero avuto più credibilità…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Pellegrini lo conosciamo: è uno chiuso, riservato. Ranieri lo ha spronato, e paragonandolo a Lampard gli ha fatto un grande complimento. Per me il paragone è un po’ eccessivo, però Pellegrini è uno che in stagione ti fa quei 7-8 gol, che sono tanti per un centrocampista…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ma dove giocherebbe oggi Pellegrini nella Roma? Mettiamo che dà segnali di essere tornato ai suoi livelli, ma al posto chi giocherebbe? Al posto di El Shaarawy? Ma lì hai anche Saelemaekers, che per me è meglio di El Shaarawy in quel ruolo, e secondo me sarà lui il titolare tra due partite. Al posto di Dybala? Ma lì hai anche Soulè…Non è mica facile rientrare. Questo per dire che la rosa della Roma, se fossero tutti ai loro livelli, è una rosa competitiva. Non da primo posto, ma nemmeno da 13esimo posto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Bruttissima storia quella di Bove…Speriamo che i bollettini medici ci dicano che stia bene. Diamo un grande abbraccio alla sua famiglia e soprattutto a sua mamma, che ha avuto un mancamento anche lei quando ha visto quella scena…La cosa più bella è che Bove possa tornare a giocare a calcio, e magari alla Roma… Ghisolfi al Corriere dello sport? A me non è piaciuto. Loro parlano dei torti arbitrali, ma non della situazione attuale della Roma e del mercato di gennaio. Se ora incontri Ghisolfi, lo fai parlare dei torti arbitrali o di chi ci compri a gennaio? Siccome siamo a 20 giorni dall’inizio del mercato, la prima cosa da chiedere al ds della Roma è quanti giocatori compri, quando, e se il prossimo anno la squadra sarà competitiva per lo scudetto. E invece niente, zero. Parlano dei torti arbitrali. E’ da poveracci…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Bove? A differenza di Ndicka, stavolta bisogna andare più a fondo. C’è chi ha parlato di calo di potassio, ma bisogna aspettare. E’ stato un pomeriggio tremendo… La partita di stasera? Quello che conta è che la Roma faccia una prestazione importante, che se la giochi, poi il confronto è impietoso e bisognerà salvare il salvabile. L’Atalanta per la legge dei grandi numeri dovrà fermarsi… Quello che mi aspetto è che si confermi la Roma di Londra, ti darebbe fiducia per le prossime tre partite che poi dovrai vincere per forza…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Mandiamo un grande abbraccio a Edoardo Bove. Speriamo di vederlo sano. Qui in Italia le visite mediche sono molto accurate, Eriksen da noi non potrebbe nemmeno giocare, e invece in Inghilterra gioca regolarmente. Formazione di stasera? Credo che Ranieri sia rimasto soddisfatto della Roma vista a Londra e pensi sia il caso di non cambiare. Se provi a essere coraggioso, inevitabilmente lasci qualcosa in fase difensiva. E il problema è che stasera hai di fronte una squadra che se gli lasci campo ti fa a fette…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Bove? Dopo quell’Udinese-Roma interrotta per il malore di Ndicka, Gasperini, che stupido non è, fece una dichiarazione stupida. Anche lui preso dall’adrenalina di una rivalità arrivò a fare valutazioni stupide. Mi auguro che nella sua vita Gasperini non si trovi a vivere una situazione del genere, perchè io a Udine c’ero…il terrore vissuto è stato lo stesso percepito ieri visto dalla televisione. Evidentemente noi abbiamo una sensibilità diversa da quella di Gasperini anche attraverso la tv, ma se lui si fosse trovato lì si sarebbe comportato come hanno fatto giocatori, dirigenti e pubblico dell’Udinese. Nessuno ha pensato di mettere in dubbio che si potesse giocare, come non penso nessuno ci abbia pensato un attimo ieri sera a Firenze. Gasperini magari sì, e questa cosa, allora come oggi, mi indigna…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Sono rimasto molto colpito da quanto successo ieri a Bove, conosco bene la famiglia del ragazzo, abitano a 800 metri da casa mia…è stata una cosa che ti lascia senza parole, in quei momenti pensi a tutto e a niente…Il bollettino dell’altra sera non mi ha tranquillizzato più di tanto. Oggi mi aspetto che ci sia un quadro clinico più chiaro… La partita di stasera? Mi aspetto dalla Roma che ci sia una consapevolezza del momento. Perchè qui è bastato il pari di Londra per dimenticare in che situazione ci si trova. La Roma mi sembra il Titanic, dove si continuava a ballare nonostante lo schianto. Vedo la classifica e mi accorgo che Genoa e Cagliari hanno superato la Roma, che il Lecce ti ha raggiunto, e che il Como terzultimo è a due punti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “C’è molta apprensione su Bove, non si aspetta altro che una notizia buona che rimetta serenità… Rilancio per Dybala? Deve esserlo per la squadra, che mi sembra stia prendendo un po’ di fiducia. A Londra è andata come speravi, stasera sarà più complicata. Se fai la partita sporca e la porti a casa, nessuno potrebbe dirti niente. La classifica è pericolante, ma basta poco…ci vuole fiducia, consapevolezza, e un po’ alla volta puoi venirne fuori. Pronostico? Io dico uno, e non è solo una speranza, m’è venuta un po’ di convinzione…ci sono dei momenti di svolta…l’Atalanta è strafavorita, ma sono undici anche loro…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’Atalanta è forte, ma c’è anche la Roma che è debole in questo momento. Ora i giallorossi devono alzare l’asticella, l’Atalanta non è il Tottenham, non penso che possa concederti tutte quelle occasioni avute giovedì. Devi sfruttare al massimo le palle gol che creerai, devi mettere nelle condizioni Dovbyk di fare meglio. L’Atalanta sarà aggressiva, ma qualcosa ti concede. Pronostico? Due, l’Atalanta è nettamente più forte. Ma mi auguro per la Roma che possa essere la partita della svolta…”

