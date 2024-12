Esterno e centravanti: gli obiettivi sul mercato

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Segnali di fiducia sono arrivati dalla squadra scesa in campo a Londra contro il Tottenham e che stasera affronterà l’Atalanta, segnali piuttosto confortanti e positivi sono arrivati anche dalle parole di Florent Ghisolfi nell’intervista uscita ieri sul Corriere dello Sport. Perché di fatto il direttore sportivo giallorosso ha confermato l’intenzione dei Friedkin di continuare a migliorare la Roma, ma anche che la proprietà è pronta a intervenire sul mercato già nella finestra invernale.

Come prima cosa il direttore sportivo è pronto a cercare sul mercato di gennaio due rinforzi in particolare: un esterno (terzino) destro e un centravanti. Poi, se dovessero concretizzarsi delle opportunità, anche un difensore centrale se la Roma continuasse a giocare con la difesa a tre. Ma la priorità sono sicuramente i primi due ruoli. Perché a destra la squadra è piuttosto scoperta con il solo Celik come esterno vero di ruolo per giocare o da terzino o da quinto, visto che Abdhulamid non dà garanzie e Soulé non è adatto a giocare sull’intera fascia. Così come Saelemaekers che per Ranieri deve sicuramente giocare più avanti.

Ghisolfi cercherà un nome che possa garantire sicuramente un upgrade sulla fascia, quindi che possa essere superiore all’esterno turco che tornerà così in panchina, a fare il vice. Per quanto riguarda il centravanti invece, la ricerca si concentrerà invece su un vice Dovbyk, ma di livello. Shomurodov non dà garanzie e la Roma proverà a cederlo in inverno a qualche club di medio-bassa classifica (o all’estero) che ha bisogno di un rinforzo, il ds francese dovrà cercare un centravanti esperto, che accetti la panchina ma anche che si adatti alle caratteristiche dell’ucraino per poterci giocare insieme.

Naturalmente non sarà possibile investire un tesoretto paragonabile a quello speso in estate, anche per questo la Roma cercherà di cedere quei giocatori che hanno deluso le aspettative o che hanno bisogno di giocare con regolarità per crescere e migliorare.

