Errori arbitrali e Var: ecco il dossier Roma. Sono sette gli episodi contestati

NOTIZIE AS ROMA – La Roma si è stancata e si è fatta sentire chiedendo “equità, uniformità, giustizia e più Var”, scrive oggi il Corriere dello Sport. Questo è quanto ha dichiarato il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi nell’intervista esclusiva uscita ieri sul nostro giornale, e lo ha detto non solo come dirigente del club ma anche da portavoce dei Friedkin che adesso “hanno scelto di lottare”. Perché per loro e per tutta la Roma sono stati troppi gli episodi arbitrali nei confronti dei giallorossi. Sono sette gli errori contestati dalla Roma in tredici partite di campionato: “E in nessuna delle sette occasioni l’arbitro ha fatto ricorso alla verifica video. Se gli episodi fossero stati rivisti dal Var quasi certamente i risultati finali sarebbero stati altri“.

ROMA-EMPOLI – Alla seconda giornata il primo episodio contestato dalla Roma. Il club sottolinea la trattenuta evidente di Gyasi su Shomurodov in area di rigore. L’attaccante uzbeko, cercando di intervenire sul pallone dopo un palo colpito da Dybala, viene ostacolato dall’avversario. Nessun controllo Var per un possibile rigore che avrebbe potuto portare il risultato sul 2-2.

JUVENTUS-ROMA – Passano pochi giorni e allo Stadium la squadra di De Rossi recrimina un possibile penalty. Soulé prova ad alzare il pallone, a pochi metri da Bremer. La palla finisce sulla mano del difensore bianconero. Nessun intervento dell’arbitro e del Var.

GENOA-ROMA – A Marassi un doppio episodio che costa alla Roma il pareggio e a De Rossi la panchina. Nel primo tempo De Winter colpisce in area il piede di Dybala che aveva anticipato nettamente il difensore avversario. Nessuna verifica del var né su questo episodio, né su quello che porta al pareggio genoano: Pellegrini subisce un chiaro intervento sulla trequarti giallorossa, a pochi passi dalla linea laterale. Sabelli va dritto sul corpo di Pellegrini ma anche in questo caso nessun rilievo del direttore di gara e del Var.

MONZA-ROMA – L’episodio che ha fatto infuriare per la prima volta la Roma pubblicamente. A pochi minuti dalla fine del match in quel momento in parità, Kyriakopoulos pesta nettamente il piede destro di Baldanzi provocando la caduta del giallorosso.

FIORENTINA-ROMA – L’arbitro concede un calcio di rigore alla Fiorentina per un intervento in area di Celik che invece – tramite i replay – risulta evidente essere in anticipo sul pallone. In questo caso la revisione Var c’è stata, ma senza evidenziare annullare la decisione dell’arbitro.

VERONA-ROMA – Al Bentegodi altra recriminazione della Roma: il gol che porta al momentaneo 2-1 del Verona – sugli sviluppi di un calcio d’angolo – è viziato da due interventi irregolari di due giocatori gialloblù. Gomitata di Magnani sul volto di N’Dicka prima di segnare di testa, mentre intanto Svilar viene bloccato in uscita da Castanos.

NAPOLI-ROMA – L’ultimo episodio coinvolge l’ex Lukaku in due occasioni. Il primo ai danni di Celik: la gamba dell’attaccante è alta e tesa sulla caviglia del terzino. Nessun provvedimento, come qualche minuto dopo quando Big Rom colpisce con il piede il petto di Svilar in uscita. La Roma avrebbe voluto l’espulsione del centravanti autore poi del gol vittoria per il Napoli.

“Non accettiamo più questo genere di errori e chiediamo di essere rispettati dalla classe arbitrale e dalle istituzioni“, le parole di Ghisolfi . La Roma ha perso la pazienza.

Fonte: Corriere dello Sport

