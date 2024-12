Testacoda Roma

AS ROMA NEWS – Chissà cosa consiglierà di fare ai suoi ragazzi l’aggiustatutto Claudio Ranieri. Se dirà ai suoi di dare un’occhiata alla classifica per rendersi conto in che guaio si sono cacciati, o se invece riterrà più opportuno non dare ulteriore pressione a una squadra che, dopo i risultati di ieri, si trova a un passo dal baratro.

Dopo la vittoria del Parma sulla Lazio e il pareggio last second del Lecce contro la Juventus, la Roma si trova appaiata insieme ai salentini (prossimi avversari in campionato) al 16esimo posto in classifica, a soli due punti dalla zona retrocessione. Un vero e proprio incubo.

Per scacciarlo, questa sera i giallorossi dovrebbero riuscire a battere, citando Ranieri, la macchina perfetta che si chiama Atalanta. La squadra di Gasperini, specie nei grandi appuntamenti, è capace di alzare i giri e non dare scampo alle sue avversarie. Chiedere informazioni al Napoli capolista di Conte. I bergamaschi, come se non bastasse, hanno potuto usufruire di un paio di giorni in più per preparare la sfida dell’Olimpico. Una partita da vincere anche per loro, se vorranno non permettere la fuga ai partenopei.

Arginare la forza di Lookman e compagni sarà un compito difficilissimo per i convalescenti giallorossi. C’è grande curiosità sul modo in cui Ranieri deciderà di affrontare i nerazzurri di Gasp, e se la sua filosofia resterà la stessa avuta contro il Tottenham giovedì scorso. A prescindere da questo, saranno fondamentali aggressività e concentrazione dell’undici che il mister manderà in campo.

Delle tre big incontrate in questo mini ciclo terribile, l’Atalanta è probabilmente l’avversario più difficile da affrontare: se è in giornata, diventa quasi impossibile da contenere. Stasera all’Olimpico si tornerà a respirare un clima meno teso, con la tifoseria giallorossa che sarà pronta a sostenere la squadra mettendo da parte la contestazione delle settimane passate.

La posta in palio è altissima: una vittoria scaccerebbe forse definitivamente la crisi e darebbe dignità a una classifica orribile. Un pari farebbe morale, anche se non aiuterebbe più di tanto a migliorare la situazione in campionato. La sconfitta invece renderebbe la partita di sabato contro il Lecce un vero e proprio scontro salvezza dagli esiti imprevedibili.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

