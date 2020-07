(LIVE!) BRESCIA-ROMA: 0-1 (48′ Fazio)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la vittoria contro il Parma in rimonta, la Roma è chiamata a dare continuità ai suoi risultati dopo una ripresa di campionato piuttosto stentata. Questa sera i giallorossi sono impegnati sul campo di un Brescia alla disperata ricerca di punti salvezza.

I lombardi stazionano nelle ultime posizioni della classifica e per sperare nella salvezza dovranno cercare di portare a casa un risultato positivo. Per Fonseca e i suoi però non è tempo di fare sconti a nessuno: la Roma deve a tutti i costi centrare la vittoria per tenere a distanza il Milan. Di seguito le ultime sulle formazioni ufficiali e poi tutte le emozioni del match nella nostra consueta cronaca.

BRESCIA-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

54′ – OCCASIONE BRESCIA: colpo di testa di Mangraviti dopo un cross dalla bandierina, la palla esce di un nulla! Che rischio per la Roma!

52′ – OCCASIONE ROMA! Peres serve a centro area Perez che tutto solo perde l’attimo per la battuta, poi riesce a calciare ma viene murato!

48′ – GOOOOOOOOOOOOL!! FAZIO! Calcio d’angolo dalla destra, la palla filtra e arriva al difensore argentino che calcia col sinistro, conclusione non irresistibile ma Joronen fa una mezza papera e si fa sfuggire il pallone che varca la linea di porta! La Roma la sblocca a inizio ripresa!!

46′ – Si riparte: nel Brescia dentro Dessena e fuori Ndoj, dentro Zmrhal e fuori Skrabb.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Brescia e Roma chiudono la prima frazione sullo zero a zero. Giallorossi decisamente più pericolosi, ma troppo imprecisi con Kalinic che di testa ha avuto le chance migliori: il croato però è stato troppo impreciso nelle conclusioni aeree. La squadra di Fonseca sente la mancanza di Dzeko e Mkhitaryan, lì davanti serve più cattiveria e qualità in zona gol.

39′ – Punizione di Kolarov che calcia sul palo di Joronen, il portiere non si fa sorprendere e respinge.

35′ – Ibanez si fa male da solo, problema alla caviglia. Il giocatore però sembra in grado di proseguire.

32′ – OCCASIONE ROMA! Carles Perez entra in area leggermente decentrato sulla sinistra e calcia in diagonale col mancino, palla che sfiora il palo alla sinistra di Joronen!

31′ – OCCASIONE ROMA! Bel cross di Bruno Peres che pesca Kalinic a centro area, il croato però colpisce male tutto solo e manda alto da ottima posizione! Doveva fare molto meglio!

30′ – Mezz’ora di gioco: la Roma fatica a trovare la giocata giusta negli ultimi metri, attaccando spesso con pochi uomini all’interno dell’area di rigore o cercando troppo la giocata leziosa e poco concreta. Ancora zero a zero.

25′ – Conclusione dalla distanza di Bjarnason, blocca a terra Mirante.

21′ – OCCASIONE ROMA! Bruno Peres mette un bel cross basso su cui interviene in scivolata Chancellor che rischia l’autogol! Joronen salva in angolo!

15′ – Trascorso il primo quarto d’ora: dopo un brivido in avvio, la Roma ha preso comando delle azioni di gioco trovando un paio di buone occasioni per passare. Dietro però la difesa sembra traballare.

14′ – Kalinic a centro area stoppa e si gira col sinistro, palla deviata in angolo.

9′ – Ammonito Tonali per una trattenuta su Kalinic.

8′ – OCCASIONE ROMA: cross di Peres dalla destra, colpo di testa di Kalinic a centro area che manda alto di poco!

4′ – OCCASIONE ROMA! Gran botta dal limite di Veretout, Joronen non blocca ma Pellegrini non riesce ad anticiparlo e il portiere del Brescia riesce a salvare in due tempi!

2′ – OCCASIONE BRESCIA: pallone sanguinoso perso da Ibanez dentro l’area, ma fortunatamente la conclusione di Torregrossa viene murata! Si salva la Roma!

0′ – Fischio di Calvarese, comincia Brescia-Roma!

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DAL RIGAMONTI

Ore 18:40 – Questa la formazione ufficiale del Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Skrabb.

Ore 18:30 – La Roma comunica il suo undici titolare con un tweet:

Ore 18:10 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca e comunicata da Sky Sport tramite un tweet di Angelo Mangiante: giocano Bruno Peres e Carles Perez.

Ore 17:30 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo nuvoloso a Brescia, circa 23 gradi al momento. Campo in discrete condizioni ma non sono escluse precipitazioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

BRESCIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (4-3-3): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Bjarnason; Spalek, Torregrossa, Skrabb.

A DISP.: Andrenacci, Mateju, Semprini, Gastaldello, Martella, Ghezzi, Viviani, Dessena, Zmrhal, Donnarumma, Ayé.

ALL.: Lopez.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Mancini, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini, Perez; Kalinic.

A DISP.: Pau Lopez, Fuzato, Zappacosta, Cetin, Spinazzola, Villar, Under, Pastore, Perotti, Zaniolo, Kluivert, Dzeko.

ALL.: Fonseca.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

ASSISTENTI: Di Vuolo – De Meo; IV UOMO: Maggioni; VAR: Manganiello; AVAR: Preti.

Giallorossi.net – A. Fiorini