ZANIOLO: “E’ stata la serata perfetta. Sono al 60% della condizione, non sono ancora libero di testa sui cambi di direzione”

AS ROMA NOTIZIE – Nicolò Zaniolo parla a Sky Sport al termine di Brescia-Roma, gara vinta dai giallorossi per 3 a 0 con un gol realizzato dallo stesso talento giallorosso. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa allo stadio Rigamonti:

Cosa hai pensato?

Sono stati mesi difficili, ora sono felice soprattutto per la squadra che sta ritrovando la strada giusta. E’ stata la serata perfetta.

Che obiettivo ti sei posto? L’Europa League?

Ogni giorno mi pongo gli obiettivi per tornare al 100%, ora non lo sono ed è normale. L’obiettivo è giorno dopo giorno. L’Europa League se sarò al 100% potrò dare una grossa mano.

In percentuale la tua condizione qual è? Ti condiziona il problema al ginocchio?

Sono due settimane che mi alleno, si gioca spesso e posso fare poco lavoro organico. Sono al 60-65% della mia forma. Ancora non sono libero di testa sui cambi di direzione, col tempo tornerò come prima.

Ci siamo per ripartire dal primo minuto…

Sì sì. Sto lavorando, mi piace questo ruolo, mi diverto. Se poi la butto dentro ancora meglio.

Cosa è successo coi giocatori del Brescia? Era per la tua esultanza?

No, recriminavano che la palla lanciata di Mirante era in movimento.