FONSECA: “Basta pensare al passato, ora guardiamo al futuro. Il non cambiare molto è stato importante”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca commenta a caldo il risultato di Brescia-Roma e la prestazione dei suoi giocatori messa in campo questa sera allo stadio Rigamenti. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Una bella vittoria, 3-0. Non bisogna mai accontentarsi, l’aveva detto.

Abbiamo avuto possibilità di fare più gol, anche nel primo tempo. Abbiamo fatto una buona partita.

Lei ha una grande dote, quella di non perdere la calma nei momenti più difficili.

Ho detto ai giocatori che non possiamo cambiare il passato. Dobbiamo pensare sempre al futuro. Nella prima parte di stagione abbiamo fatto cose belle. Per questa partita avevo detto che la nostra vittoria col Parma era inutile se non avessimo vinto qui. Abbiamo dimostrato qualità e meritato di vincere.

La sensazione è che le gambe girino un po’ meglio, anche grazie al modulo.

Stiamo giocando bene. È vero che le vittorie fanno essere più fiduciosi i giocatori, l’ultima partita è stata importante perché abbiamo giocato bene e recuperato fiducia. Devo dire che abbiamo vinto, ma dobbiamo pensare alla prossima: sarà difficile col Verona.

Giocando a tre, Ibanez è stato sempre sul centro-sinistra. La scelta di metterlo centrale è per avere miglior impostazione o più velocità nei recuperi?

Per entrambi i motivi, Ibanez è veloce e ha qualità nell’impostazione.

Domani vedrà la partita del Milan, gufandolo?

Non penso alle altre squadre, è importante vincere le nostre partite.

La condizione sta migliorando?

Sì, come ho detto le vittorie portano fiducia. Il fatto di non cambiare molto è importante. La squadra sta meglio in quasi tutti gli aspetti.

La squadra è stata sempre in controllo della partita. Quanto è importante mettere al sicuro il risultato, anche per far respirare i giocatori?

È molto importante recuperare i giocatori. Veretout aveva giocato sempre, Dzeko aveva bisogno di riposo. Io ho fiducia in tutti, ma è importante anche costruire un risultato come questo per gestire la rosa.

Perché Pau Lopez non ha giocato?

Ho parlato con Marco (Savorani, ndc), non dobbiamo dimenticare che è stato infortunato. Ha giocato le ultime due partite, oggi ho scelto Mirante.

PAULO FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Seconda vittoria consecutiva importante per la classifica e per il morale…

Sì era importante vincere oggi, avevo detto ai ragazzi che era inutile la scorsa vittoria se non avessimo trovato il successo oggi. Abbiamo fatto una buona partita che ci dà fiducia ed è importante per mantenere il quinto posto, perché in questo momento è importante vincere le nostre partite.

Quanto è importante il ritorno al gol di Zaniolo? Il ragazzo è più pronto di quanto lei credesse?

Io sono soddisfatto di tutta la squadra, è importante fare gol, oggi ne abbiamo fatti 3, ma secondo me ne potevamo fare di più. Zaniolo è importante per noi quando abbiamo la possibilità di farlo giocare, ora la squadra è la cosa più importante. Ora non abbiamo tempo per allenarci, se esiste la possibilità di dare più minuti per chi normalmente non gioca è importante. Trovare vittorie come questa è importante anche per gestire il gruppo.

Cosa sta dando in più questo modulo?

Penso che la squadra sia più aggressiva giocando così e penso che siamo più sicuri in difesa.

Su quale aspetto la Roma deve ancora crescere?

Abbiamo molto ancora da migliorare, ma le vittorie aiutano per la fiducia. In queste due partite abbiamo creato tante occasioni, dobbiamo fare più gol, essere più concreti nel finalizzare l’azione.

Perché Mirante al posto di Pau Lopez?

Semplice: ho parlato con Savorani, Pau Lopez è stato infortunato per tanto tempo, ha giocato due gare di fila e non vogliamo rischiare in questo momento. Antonio (Mirante, ndr) è un ottimo portiere e ha fatto sempre buone prestazioni.

Come giudica la prestazione di Kalinic?

Mi è piaciuta molto la partita di Kalinic, come di tutti gli altri.

Crede che in alcuni momenti il gioco sia troppo lento?

No, abbiamo giocato con intensità, in alcuni momenti non è possibile pressare alto come vogliamo, in certe occasioni dobbiamo gestire la partita e possiamo farlo meglio.

Cosa le è piaciuto di più oggi rispetto alla gara vinta contro il Parma?

Oggi abbiamo fatto tre gol, possiamo farne di più e mantenere la porta inviolata che è stato importante.

Più contento dei tre gol o della porta inviolata?

Entrambe, sono soddisfatto.