BRESCIA-ROMA 0-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match tra il Brescia e la Roma con i giallorossi che hanno travolto i padroni di casa per 3 a 0 grazie ai gol di Fazio, Kalinic e Zaniolo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Rigamonti e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Mirante 6,5 – Quale sbavatura nel gioco con i piedi. Per il resto sbriga il lavoro senza problemi. Bello l’intervento su Torregrossa.

Mancini 6,5 – Mancando Smalling appare il più sicuro lì dietro. Dall’84’ Spinazzola: sv.

Ibanez 6,5 – Parte malissimo con un pallone perso a dir poco sanguinoso, che fortunatamente non ha conseguenze. Bravo a non farsi scoraggiare, il brasiliano cresce alla distanza mostrando buona personalità.

Fazio 6,5 – Fonseca lo mette sul centrosinistra lasciando a Ibanez il ruolo di libero. Primo tempo così così, nella ripresa però sblocca la gara e poi diventa prezioso sui tanti palloni alti buttati in area dal Brescia.

Bruno Peres 7 – Spinge con continuità e stavolta indovina diversi buoni cross sprecati da Kalinic. Tra i più positivi in campo, sembra gradire decisamente il cambio di modulo.

Veretout 6,5 – Conferma l’ottimo stato di forma. Lì in mezzo si fa sempre notare per geometrie e dinamismo. Pericoloso anche quando prova la conclusione dalla distanza. Dal 66′ Villar 6 – Fa il compito senza strafare.

Diawara 6,5 – In crescita. Geometrie preziose al servizio della squadra.

Kolarov 6 – Non brilla. Spinge poco, si limita a coprire la sua zona di competenza.

Pellegrini 5,5 – Troppo lezioso e poco concreto. Cerca l’imbucata per i compagni ma non indovina mai la giocata. Dal 66′ Zaniolo 7 – Torna al gol con una delle sue giocate. Si conferma giocatore di livello superiore, deve solo tornare in condizione.

Carles Perez 6 – Polveri bagnate. Nel primo tempo ha sul sinistro la palla del vantaggio ma angola troppo. Nella ripresa però inventa un bell’assist per il gol di Kalinic. Dal 66′ Perotti 6,5 – Trova l’assist per il gol di Zaniolo.

Kalinic 6,5 – Sprecone nel primo tempo. Bruno Peres gli mette sulla testa un paio di palloni da scaraventare in porta e invece lui le manda in aria. Nella ripresa si riscatta segnando il gol che chiude il match. Apprezzabile il lavoro di sponda per tutto il match. Dal 77′ Dzeko 6 – Due legni colpiti in poco più di dieci minuti giocati.

FONSECA 6,5 – La scelta di non stravolgere troppo la squadra paga. Oggi la squadra si sbarazza facilmente del Brescia, ma il divario in campo stasera era davvero troppo ampio. I veri test saranno i prossimi, contro Verona e Inter.

