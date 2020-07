Serie A, altra batosta per la Lazio: all’Olimpico fa festa il Sassuolo (1-2)

ALTRE NOTIZIE – La Lazio non sa più vincere: dopo le sconfitte contro Milan e Lecce arriva anche il ko interno contro il Sassuolo. All’Olimpico finisce 1-2 per gli uomini di De Zerbi dopo una partita che altrimenti avrebbe fatto discutere per alcune decisioni arbitrali.

Il Sassuolo passa in vantaggio grazie a un gol del giovane Raspadori, ma la gioia del ragazzo al sua prima rete in serie A dura poco: il Var interviene e Di Bello, dopo aver rivisto il tutto, annulla il gol per fuorigioco nonostante le immagini facciano chiaramente vedere il tocco di Parolo.

La squadra di Inzaghi si salva, e dopo aver ringraziato anche la traversa su conclusione di Djuricic, passa anche in vantaggio prima dell’intervallo: conclusione di Luis Alberto deviata che batte fortunosamente Consigli.

Nella ripresa però il Sassuolo spinge e trova il meritato pareggio sempre con Raspadori, che stavolta può esultare senza pericoli di ulteriori interventi del Var. La squadra di De Zerbi ha anche la chance per passare in vantaggio ma la Lazio si salva e l’arbitro glissa su una trattenuta in piena area biancoceleste su Djuricic da parte di Bastos. Nel finale però arriva la beffa: segna Caputo nel recupero. La Lazio resta -7 dalla Juventus, che stasera affronterà l’Atalanta.

Redazione Giallorossi.net